Giulia Quadrifoglio Super Sport is nóg lekkerder

De Giulia Quadrifoglio Super Sport is een goede reden om geen BMW M3 te kopen?

Over 30 jaar ofzo – wanneer we allemaal in vormloze rijdende zetpillen rijden – gaan we hier nog wel op de juiste manier op terugkijken. Een sportsedan ontwikkeld door het brein achter de Ferrari 430 Scuderia met een relatief laag gewicht, een bijzondere 2.9 zescilinder met meer dan 500 pk en achterwielaandrijving. Oh, en hij ziet er nog geweldig uit ook.

Om ons Europeanen te overtuigen om tóch zo’n premium blepper te kopen, heeft Alfa Romeo een namelijk een smakelijk speciaaltje voor jullie in de aanbieding in de vorm van de Giulia Quadrifoglio Super Sport. Kijk, dat is het woordje Super én Sport erbij. Is dat niet gaaf?

Giulia Quadrifoglio Super Sport

Het is een hoedtik naar de Alfa Romeo 6C 1500 Super Sport waarmee in 1928 de Mille Miglia werd gewonnen. Ook werd toen het logo – het klavertje vier – geïntroduceerd. Natuurlijk is het een ordinaire Special Edition, maar daar is niets mis mee als de auto zo smakelijk is als deze.

Je kan de Giulia Quadrifoglio Super Sport krijgen in drie kleuren, namelijk Bianco Alfa, Rosso Etna (drielaags) of Nero Vulcano. Daarnaast kun je de modellen herkennen aan de 19 inch Teledial-velgen in het zwart. Het meest afwijkende aspect is het klavertje vier-logo, want dat is nu een zwarte achtergrond in plaats van een witte.

Dat is het voor het eerst in de historie en dus een heugelijk feit! Daarnaast zijn de remmen hoogglans zwart afgewerkt en is er een Akrapoviç-sportuitlaatsysteem standaard gemonteerd. Verder is er natuurlijk wat carbon afwerking voor de genoemde sportuitlaat-eindstukken, de achterspoiler en de frontsplitter.

Ook als Stelvio

Bijzonder is het interieur van de Giulia Quadrifoglio Super Sport, want daar is iets unieks aan de hand. Dat is namelijk voorzien van rood carbon! Bij een Mansory, Mercedes of Porsche is het een beetje fout en knakig, maar een Alfa Romeo komt er goed mee weg. Catherina Zeta-Jones in een rood badpak werkt nu eenmaal iets beter dan Angela Merkel.

Overigens is niet alleen de Alfa Romeo Giulia leverbaar als Quadrifoglio Super Sport, dat geldt (uiteraard) ook voor de Stelvio. Er zijn wel een paar kleine dingen anders bij de crossover-versie. Zo kun je deze níet in wit krijgen en zijn de wielen geen 19 inch, maar 21 inch.

Uiteraard zullen deze Quadrifoglio Super Sport-modellen lekker zeldzaam zijn, want Alfa gaat 275 stuks bouwen van de Giulia en 175 van de Stelvio. Nu weten we overigens niet hoeveel exemplaren ze wegzetten in Europa van deze auto’s, maar het zou ons niet verbazen als alle Quadroglio’s die dit jaar verkocht worden dus zo’n speciaaltje zijn. Ter referentie, de Nederlandse importeur heeft dit jaar 6 Giulia’s verkocht en 3 Stelvio’s.

