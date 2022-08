Glas valt uit reuzenrad Zandvoort, politie rekent vier man in

Ja, de opbouw naar de Dutch Grand Prix is in volle gang. De aftakeling echter ook: twee vrouwen raakten gewond toen er glas viel uit het reuzenrad.

Het grote feest komt er weer aan: over een kleine maand is het tijd voor een nieuwe editie van de Formule 1 race in Zandvoort. Het is echter wel een klein beetje het hart vasthouden na de al dan niet overtrokken berichten over misdragingen van het legioen tijdens de Grand Prix van Silverstone en die van Oostenrijk. Het zal toch niet dat de altijd zo keurige en gemoedelijke F1 fans van vroeger tegenwoordig vervangen zijn door boevige voetbalhooligans?

Exclameren

De organisatie heeft ex ante al aangegeven keihard te zullen optreden tegen mensen die zich van hun slechtste kant laten zien, bedreigingen uiten of dingen exclameren als ‘daar moet een piem0l in’. Doch waar honderdduizenden mensen komen en er een paar wegtikken, liggen problemas natuurlijk op de loer. Zelfs nu, nog ver voor de race, lijkt het al mis te zijn gegaan.

Glas

Het forse reuzenrad dat deel uitmaakt van de festiviteiten is namelijk al opgebouwd. Bij een race die zich serieus neemt, hoort immers een reuzenrad. Die staan er bij Le Mans en Suzuka immers ook altijd. Echter, nu zijn twee vrouwen van in de dertig gewond geraakt, toen er uit het rad opeens glas naar beneden lazerde.

Tokkies

Je zou dan denken/hopen dat het een simpel ongelukje betreft. Doch er bleken vier mannen van in de twintig te zijn die mogelijk een sinistere rol hebben gespeeld. Deze sujetten gingen na afloop over op het confisceren van de telefoon die een vriendin van de twee slachtoffers bij zich had. Zij had namelijk wat beeldmateriaal geschoten van het gebeuren, of wilde dat in ieder geval doen. De telefoon werd later op straat teruggevonden.

Politie

De mannen zijn ingerekend door de politie, die dus net als het reuzenrad ook vast even konden warmdraaien. Laten we hopen dat het geen voorbode is van een verpest straatfeest. Ga jij dit jaar weer je beste beentje voor zetten op de tribunes?