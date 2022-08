Legendarische autosloper gaat nu achter Tesla aan

Hoe meer dingen veranderen, hoe meer ze hetzelfde blijven. De man die onder andere de Chevrolet Corvair en Ford Pinto sloopte, komt nu achter Tesla aan.

Vaak zijn er grote bedrijven en instellingen die wegkomen met schaamteloos machtsmisbruik en misstanden. Doch gelukkig zijn er ook mensen die daar keihard hun tanden inzetten totdat de boefjes ontmaskerd worden. Zodoende weten we immers dat dit soort praktijken schering en inslag zijn, al komen we er doorgaans te laat achter. Toeslagenaffaires, Marco Borsato, Vladimir Putin, feitelijk speelt bijna altijd hetzelfde mechanisme: autoriteit die niet onderhevig is/weigert te zijn aan iedere vorm van feedback en controle en een al dan niet officieel systeem die dat in stand houdt.

Ook in de autowereld komt zoiets uiteraard voor. Bekende gevallen zijn de Chevrolet Corvair en de Ford Pinto. Beide (zeker de Corvair) best geinige auto’s, die echter ook wat dodelijke problemen hadden. De Corvair had door zijn 911esque layout wat wegliggingsproblemen waardoor vele bestuurders heel veel lol hadden totdat ze ergens uiteen spatten op een boom. De Pinto was vooral spannend om te rijden omdat Ford besloot een onderdeel van 11 Dollar niet in te bouwen, dat de kans op explosie aanzienlijk zou verminderen.

Het was destijds Ralph Nader die een voortrekkersrol speelde in het ruchtbaarheid geven aan deze ernstige omissies. Zijn boek ‘Unsafe at any Speed’ werd een klassiekertje in de autowereld. De advocaat bewerkstelligde ook daadwerkelijke verandering binnen de auto industrie, met meer aandacht voor dit soort onwenselijke situaties.

Verder is Nader vooral bekend omdat hij zich vier maal kandidaat stelde om de POTUS te worden. Dit waren kansloze missies, daar hij niet voor een van de twee grote partijen uitkwam. Doch Al Gore zal nog steeds wel eens zwetend wakker worden van de drie miljoen stemmen die Nader kreeg in 2000. Het meerendeel daarvan zou normaal gesproken volgens de experts normaal naar hem zijn gegaan en dat had net het verschil kunnen maken in de strijd tegen George Doubya Bush.

Enfin, Ralph is dus een enigszins bekend figuur in Amerika en zeker in de Amerikaanse autowereld. Dus is het relevant dat de beste man nu een keiharde frontale aanval doet op Tesla. Volgens Nader is Full Self Driving namelijk de duivel. Hij beschrijft het als een van de meest onverantwoorde acties van een autobedrijf in decennia. Ouch.

Nader heeft zelfs een statement geschreven waarin hij iedereen oproept om Full Self Driving te cancellen. Het begint als volgt:

I am calling on federal regulators to act immediately to prevent the growing deaths and injuries from Tesla manslaughtering crashes with this technology. The National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) has the authority to act swiftly to prevent such disasters. NHTSA has been investigating Tesla and its Full Self-Driving technology for several years. NHTSA must use its safety recall authority to order that the FSD technology be removed in every Tesla. Ralph Nader, is geen fan van Full Self Driving

Als je nog niet doorhad dat het serieus was, komt vervolgens ook het ‘er zou wel een kind hebben kunnen oversteken’-argument om de hoek:

This nation should not allow this malfunctioning software which Tesla itself warns may do the “wrong thing at the worst time” on the same streets where children walk to school. Together we need to send an urgent message to the casualty-minded regulators that Americans must not be test dummies for a powerful, high-profile corporation and its celebrity CEO. No one is above the laws of manslaughter. Ralph Nader, is ook geen fan van muziekgroep Crash Test Dummies

Oefff…Shots Fired. Waarvan akte. Gaat Nader na de Corvair en de Pinto dan ook Tesla slopen?