Prins Bernhard: “Formule 1 is van ons”

Prins Bernhard junior (hierboven een afbeelding van zijn opa, vanwege de epische vogel), blikt vooruit op de volgende Dutch GP en claimt ‘De Formule 1 is van ons’.

Ja, daar was ‘ie dan toch opeens vorig jaar, de eerste Grand Prix ooit op vaderlandse grond tijdens de leven van ondergetekende en menig lezer van deze site. Na het overwinnen van Corona en de aanvallen van de milieuclubs en omwonenden, ging het feest dan toch door. En man man man, wat was het machtig mooi. Als in een sprookje pakte onze held Max Verstappen voor eigen publiek zijn rivaal Hamilton in en kwam hij als winnaar over de meet. Verstappen werd daarmee de directe opvolger van wijlen Niki Lauda, die in de zomer van 1985 de voorgaande editie won (en daarmee tevens zijn laatste F1 zege pakte). Straatfeest.

Geen onvertogen woord

In alle opzichten was de race een belachelijk succes. Sterker nog, de race werd door een enthousiaste Stefano Domenicali gelauwerd als het grote voorbeeld waar andere F1 races naar moesten streven. Er viel geen onvertogen woord over het legioen. Wat ook wel begrijpelijk is. Autoblog was immers aanwezig. We hebben iedereen die racistische, homofobe of vrouwonvriendelijke opmerkingen maakte, direct streng toegesproken. Zo houd je die zaak gewoon goed in toom. Stukje leiderschap tonen.

Graantje

Nu is het natuurlijk zo dat iedereen altijd wel een graantje mee wil pikken van gigantisch succes. En zo was het dan ook niet gek dat het onvolprezen TT Circuit in Assen ook wel oren had naar het organiseren van een Grand Prix. Want ach, waarom niet twee Dutch GP’s in een jaar. Zo lang Max regelmatig wint, zit het hoge gasrekeningen en inflatie ten spijt immers toch wel ramvol op de tribunes. Dat is bij veruit de meeste races in (verre) buitenlanden tenslotte ook het geval.

Exclusief!!1!

Kwaliteitspublicatie FORMULE 1 vroeg voorafgaand aan de race van dit jaar aan Prins Bernhard of zo’ race in Assen nog steeds speelt. In 2016 schreven we al over een gesprekje dat de doorgaans ruim bebrilde royal had met Bernie Ecclestone. De Prins is zoals bekend groot race- en autofan (net als zijn opa) en een van de belangrijke krachten achter het weer naar Nederland halen van de sport. Desalniettemin is hij duidelijk over de potentiële uitbreiding van één naar twee Dutch GP’s per jaar. Dat gaat wat hem betreft namelijk niet gebeuren zo lang Zandvoort een contract heeft om de race te organiseren:

De Formule 1 zit bij ons, die exclusiviteit is contractueel vastgelegd. Als wij ermee zouden stoppen, dan is voor iedereen alles weer beschikbaar. Maar we zijn nu vooral gefocust op de komende Grand Prix. Prins Bernhard, vindt assen vooral goed om per tweetal onder zijn auto te hebben

VIP-Parking

Waarvan akte. Max zal als hij door Ramshoek wil razen, dus nog even moeten wachten totdat de rechter echt oordeelt dat de dwarsgestreepte Korenwolf of iets dergelijks toch echt beschermd moet worden tegen het oranje legioen. Of dat de mensen die de afgelopen jaren naast het circuit zijn komen wonen toch echt teveel hinder ondervinden van het feit dat ze naast een circuit zijn gaan wonen. Tot die tijd is Zandvoort voor de Formule 1 de (enige) place to be in Nederland.

Wellicht kan Prinses Amalia er dit jaar al naartoe rijden met haar nieuwe auto. Of nou ja, tot aan de plek waar je even een fiets moet pakken in ieder geval. Of ze moet VIP-parking regelen via haar oom. Kan ook vast geregeld worden. Goaaan met die banoaaan.