Gloednieuwe Mazda youngtimer heeft 185 km gelopen!

De occasion van vandaag is een gloednieuwe Mazda youngtimer uit 1986!

We gaan vandaag verder met een lekkere verse youngtimer. Eentje die nauwelijks kilometers gelopen heeft. Normaal gesproken zien we dit soort auto’s wel vaker.

Zonder uitzondering gaat het om een dure, sportieve auto waarbij het nogal de moeite waard kan zijn om ‘m goed te preserveren. Dus een 911, Ferrari of een echte exoot zien we vaak genoeg met de zogenaamde ‘delivery miles’. Natuurlijk is dat gaaf om te zien, maar stiekem is een reguliere youngtimer veel leuker.

Mazda 626 GLX

Het voorbeeld van vandaag is deze Mazda 626 van de zogenaamde GC-generatie met een 2.0 ‘FE’-viercilinder. Als je deze vroeger van je baas mocht uitkiezen, nou, dan had je het gemaakt. Het is namelijk niet zomaar een Mazda 626, maar een heuse GLX met automaat. Tegenwoordig denken we aan opties als panoramadaken, groot navigatiesysteem en LED-lampen om ons bijzonder, speciaal en gewaardeerd te voelen. Maar dat is bij deze gloednieuwe Mazda youngtimer heel anders.

14″ kruisspaak velgen

Vroeger was het namelijk veel makkelijker. Dan werden de potentiële klanten verleid met kruisspaak-velgen (14 inch!), een rode bies op de bumpers, een glazen klapdakje en een chromen uitlaatsierstuk. Of wat dacht je van het interieur: rode velours bekleding met splinternieuwe rode vloermatten. Mocht je denken, is het hele interieur rood? Jazeker, ook het dashboard, de deurpanelen en de hemelbekleding zijn vaalrood.

Prijs

Uiteraard gaan we de prijs benoemen, waarop sommigen reageren dat dat veel te duur is. De auto kost namelijk 13.900 euro. Houd er rekening mee dat de auto nog nooit op kenteken heeft gestaan. Dus mocht je dat nu wél willen doen, dan zul je een CO2 taks moeten betalen. Gezien het feit dat we in de jaren ’80 nog niet eens van zure regen hadden gehoord, kan het een stevig bedrag worden.

Tijdmachine

Sowieso, je wilt niet met een auto elke dag gaan rijden. Daarom doen we eigenlijk ook een oproep aan een van de 53 Mazda-dealers in Nederland. Koop deze gloednieuwe Mazda youngtimer en zet ‘m pontificaal in de showroom. Want bijna 14 mille is veel geld voor een auto waar je niets mis mee kan, maar het is een spotgoedkope tijdmachine. De advertentie kun je hier bekijken!

Met dank Dré voor de tip!