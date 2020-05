Peugeot 308 GTI PHEV met 300 pk op komst

De Peugeot 308 GTI PHEV zou weleens de meest ideale Hot Hatch kunnen zijn.

Nu veel auto’s overgaan op (deels) elektrische aandrijflijnen, is het nog maar de vraag of het ook daadwerkelijk leuke auto’s gaat opleveren. Ja, een EV of PHEV kan heel erg hard, maar dankzij het enorme extra gewicht is het rijden an sich minder leuk.

Hot Hatches

Als er een automerk is dat leuk rijdende auto’s kon bouwen, was het Peugeot wel. De Franse autobouwer wist parels van Hot Hatches bouwen. Denk aan auto’s als de 106 Rallye, 205 GTI, 306 GTI, 308 GTI en 309 GTI. Daarna beleefde het merk een mindere periode met de 307 Feline en 207 RC.

Nieuwe lichting GTI’s

Gelukkig sloeg Peugeot sportief terug met de nieuwe lichting GTI’s, namelijk de 208 GTI en 308 GTI. Die laatste hebben we een tijdje kunnen rijden als duurtester en hij was geweldig leuk. Nu hebben we goed nieuws, want Peugeot is voornemens om Peugeot 308 GTI PHEV. Dat meldt Autocar.

EMP2-platform

De huidige generatie Peugeot 308 (T9) gaat alweer mee sinds 2013 mee. Hoog tijd voor een nieuw model. De nieuwe 308 zal wederom 308 gaan heten (Peugeot is gestopt met tellen). De auto staat gepland voor 2021. De 308 moet komen te staan op een doorontwikkeld EMP2-platform, dat geldt ook voor de nieuwe Peugeot 308 GTI PHEV.

Pittige 308

De doorontwikkeling moet ervoor zorgen dat een plug-in hybride variant mogelijk is. In het geval van de 308 zou dat betekenen dat er een behoorlijk pittige 308 op statpel staat. In dit geval gaat het om een 1.6 met elektrische ondersteuning. Naar het schijnt komen er twee varianten daarvan. Eentje die vooral erg milieuvriendelijk is en eentje die vooral heel erg leuk is. Hoera!

PSE

De leuke variant, die nu nog Peugeot 308 GTI PHEV wordt genoemd, krijgt namelijk de elektrische motor op de achteras. Nu zijn er meer auto’s met veel vermogen dankzij een potente PHEV-aandrijving. Maar dat zijn niet zozeer leuke auto’s. Gelukkig wordt de snelle 308 een project van PSE, wat staat voor Peugeot Sport Engineered.

Minimaal 300 pk

De Peugeot 308 GTI PHEV by PSE zal minimaal 300 pk op het asfalt kunnen leggen. Het is dus een concurrent voor een auto als de Volkswagen Golf R. De straatauto’s van Peugeot Sport zijn zonder uitzondering aanbevellingen voor iemand die een leuke auto zoekt, denk aan de RC-Z R, 206 GTi by Peugeot Sport en de uitgaande 308 GTI.

Gewone 308

Er is ook wat nieuws over de gewone 308. De auto zal er komen als vijfdeurs hatchback en stationwagon. Een driedeurs hatchback of cabriolet zijn uitgesloten. Wel is een crossover-variant een mogelijkheid. Ook opmerkelijk: Peugeot ziet nog een grote markt voor diesels, want ook de nieuwe 308 zal op de markt komen met een zelfontbrander onder de kap.