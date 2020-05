Mercedes-Benz GLS 400d rijtest en video

De Mercedes-Benz GLS is de grootste en dikste Benz van nu dus we maakten een rijtest met de 400d 4MATIC. Is deze kolos beter dan een S-Klasse?

Wat een slagschip. Dat is de eerste gedachte als ik deze Mercedes-Benz GLS 400d in Den Haag ophaal voor deze rijtest. En groot is ‘ie, laat daar geen misverstand over verstaan. De GLS is echt een machine die je nergens kunt verstoppen. Nou ja, tussen de zeecontainers in de haven van Rotterdam misschien. Maar daar valt hij weer op doordat hij als enige 23 inch wielen heeft.

Die wielen zorgen ervoor dat de GLS nog enigszins van normale proporties lijkt te zijn. Echt, het is op een foto bijna niet te vangen hoe groot deze auto is, door die enorme wielen. Daardoor lijkt de koets niet zo enorm van een afstandje. Maar als je dan weet dat deze auto op een paar centimeter na zo lang is als een verlengde Mercedes-Benz S-Klasse, dan krijg je een beetje meer perspectief. Dit is echt een gigant.

De Mercedes-Benz GLS 400d 4MATIC uit deze rijtest meet namelijk 5,21 meter in de lengte. In de breedte is het 1,96 meter en de wielbasis bedraagt 3,14 meter. De wielbasis groeide ten opzichte van de vorige generatie liefst 60 millimeter, de totale lengte name 77 millimeter toe. Al die extra millimeters komen de inzittenden ten goede, met name op de tweede zitrij is flink meer ruimte gerealiseerd. Daar is nu 80 millimeter meer beenruimte beschikbaar.

Zeven zitplaatsen standaard

Misschien valt het je op dat er ‘tweede zitrij’ stond en niet ‘achterbank’, en dat is met goede reden. De nieuwe GLS is namelijk voorzien van zeven zitplaatsen. Volwassen tot 1,94 kunnen op die achterste zitrij plaatsnemen. En eerlijk is eerlijk: dat lijkt nog best redelijk te passen ook. Met mijn 1.85 kan ik er best redelijk zitten. Bovendien heb ik zelfs daar behoorlijk wat luxe tot mijn beschikking. Daarover later meer. Misschien heb je geen zeven zitplaatsen nodig. In dat geval kun je ervoor kiezen om op de tweede zitrij twee volwaardige, meervoudig elektrisch verstelbare stoelen te laten monteren. Die zijn luxer dan de elektrisch verstelbare zitplaatsen van de standaard aanwezige achterbank.

Mercedes-Benz GLS 400d rijtest: weelderig luxe

Laten we nog even terugkomen op die derde zitrij: die is dus standaard. Bovendien verdwijnt hij met een druk op de knop om meer dan de standaard laadruimte te creëren. Druk je op een andere knop dan verdwijnt met de achterste zitrij ook de middelste zitrij, om in totaal 2400 liter (!) laadruimte beschikbaar te hebben. Met een druk op dezelfde knop komen alle stoelen weer elektrisch terug in hun oorspronkelijke stand.







In de hele auto zijn USB-C aansluitingen gestrooid. Zelfs op de achterste zitrij hebben we in de Mercedes-Benz GLS 400d 4MATIC uit deze rijtest vier van die aansluitingen. Bovendien is er zelfs op de achterste zitrij stoelverwarming te vinden. Optioneel is er zelfs een vijfde zone voor de klimaatcontrole leverbaar voor de achterste zitrij.

Maar ook de rest van deze GLS is enorm luxe. De armsteunen en deurpanelen zijn bijvoorbeeld verwarmd. Het stuur wordt omgeven door het MBUX-systeem, dat optioneel met twee 11,6 inch schermen uit te breiden is voor de tweede zitrij. Deze schermen zijn optioneel aan te sturen met een 7 inch Android tablet. De stoelen zijn ongeveer oneindig verstelbaar, en als je het even niet meer weet kan de auto op basis van je lengte de beste positie voor stoel en stuur bepalen. Een slimme camera in de dakbekleding ziet of de chauffeur of zijn bijrijder het scherm bedient, en weet zodoende voor welke zitplaats er instellingen veranderd moeten worden. Het leeslampje gaat aan als je ernaar wijst, aanraken hoeft niet meer. Kortom: bizar luxe.

Onbegrensde assistentie voor de bestuurder







Of moeten we de bestuurder van Mercedes-Benz GLS 400d ‘kapitein’ noemen want zo voel ik me in deze rijtest. De systemen die aanwezig zijn om de bestuurder te helpen zijn al net overdadig aanwezig. Uiteraard is er de radargestuurde adaptive Distronic cruisecontrol met lane-keeping, lane-changing, file-assistent en allerlei andere functies. Ook is er optioneel een enorm uitgebreid Heads Up Display dat superveel informatie biedt maar toch niet storend aanwezig is.

Als de cruisecontrol actief is kan deze zelf bepalen dat er wat snelheid uit moet voor een aankomende kruising of bocht. Op veel plaatsen betekent het dat je niet eens je rem hoeft aan te raken om een rotonde te nemen. Mits er geen verkeer aankomt uiteraard.

Going to the carwash, yeah!

Met zo’n mastodont de wasstraat door is natuurlijk geen grap. Voor veel mensen zal het zelfs een beetje eng zijn. Maar laat Mercedes daar nu over nagedacht hebben. In het MBUX-menu is een heuse ‘Car Wash Mode’ toegevoegd.

Op het moment dat je deze inschakelt doet de GLS het volgende:

alle ramen worden automatisch gesloten;

het dakraam wordt gesloten;

de spiegels worden ingeklapt;

de parkeersensoren worden uitgeschakeld;

de regensensor wordt uitgeschakeld;

de achterste ruitenwisser wordt uitgeschakeld;

de luchtvering gaat in de hoogste stand;

en, tot slot: de top-down view van de 360 graden camera wordt geactiveerd.

Met name dat verhogen van de carrosserie zal vragen oproepen, maar dat heeft te maken met de wielgeometrie. Hierdoor wordt de spoorbreedte iets verminderd, de wielen worden als het ware iets naar binnen getrokken. Bovendien zijn de wielkasten zo goed leeg te spuiten!

Onbegrensd comfort

Airmatic luchtvering? Standaard. En dat heeft nogal wat voordelen. Niet alleen kan je de auto lekker hoog zetten in het terrein, hij kan ook automatisch naar de laagste stand zakken voor makkelijk in- en uitstappen. En met een druk op de knop verlaag je de tildrempel achter met vijf centimeter om zware boodschappen net iets makkelijker in te laden.

Maar de echte meerwaarde zit in het gebruik op snelheid. Het is een heerlijk comfortabel onderstel, dat met slimme sensoren continue de demping afstemt op het wegdek. Ook leunt de Mercedes-Benz GLS 400d optioneel extra mee in snelle bochten om zo min mogelijk centrifugale krachten op de inzittenden over te dragen. E-Active Body Control noemt Mercedes dat.

Heb je dit systeem aangevinkt op de optielijst, dan kun je er in het terrein zelfs de auto mee ‘los wrikken’ als je bent vastgelopen. Road Surface Scan anticipeert continue op het wegdek en eventuele obstakels, zodat je bijvoorbeeld harder over drempels kunt rossen. Het is echt bijna niet te geloven hoeveel systemen er actief bezig zijn je leven makkelijker te maken in deze auto. En dan kun je dus ook nog dezelfde auto met als bizar luxe Maybach GLS krijgen.

Mercedes-Benz GLS 400d rijtest – rijden

We hebben van Mercedes-Benz de 400d meegekregen. Dat is op dit moment eigenlijk de tamste variant, aangezien de Mercedes GLS 580 met bi-turbo V8 benzinemotor ook al te krijgen is. In dat geval is hij goed voor 469 pk en 700 Nm koppel. Dat koppel hebben we in de 400d ook, maar de pk’s blijven beperkt tot 330 stuks. Meer dan genoeg overigens, dit is geen auto om haast mee te hebben. De pk’s bereiken het wegdek middels een 9G-Tronic MCT automaat die z’n werk boterzacht doet. Standaard kan de GLS al z’n vermogen naar één as verplaatsen dankzij een centraal centrale lamellenkoppeling, optioneel is ook nog een bak met lage gearing verkrijgbaar. Voor de echte terreintijger, zeg maar.

De zescilinder is één van de fijnste diesels die we kennen. We maakten al eens een uitgebreide video over de zes-in-lijn van Mercedes toen we de CLS reden. Het is een fijn blok met meer dan genoeg koppel om zelfs deze kolos van 2400 kilo soepel met het verkeer mee te laten komen. Bovendien loopt het blok dankzij de zes-in-lijn opstelling heerlijk zacht en rustig. De sprint naar 100 wordt in 6,3 seconden geslecht en de topsnelheid is 238 kilometer per uur.

Bochtenwerk gaat eigenlijk nog makkelijker dan je denkt. Speels valt het uiteraard niet te noemen, maar de besturing is veel preciezer dan je zou verwachten van zo’n flatgebouw op wielen, zeker als de rijmodus (en dus onder andere het onderstel) in de sportmodus gezet worden valt de bodyroll enorm mee en is de auto preciezer te plaatsen dan je zou vermoeden gezien de afmetingen.

Conclusie Mercedes-Benz GLS 400d rijtest

De GLS is een groot, indrukwekkend en weelderig apparaat. Een SUV zoals een SUV wél wat toevoegt aan het straatbeeld. Comfortabeler, capabeler en stiekem gewoon gaver dan een S-Klasse.

Wat dat kost? De basisprijs van deze auto is €129.594 en er is voor net geen €30.000 aan opties en BPM bij gekomen in de configurator. Onder die opties de 23 inch ‘vijf-dubbels’ (€2662) zoals men de wielen bij Mercedes noemt, de AMG-Line (€4235) en het Premium Plus Pack (€8470) met onder andere het glazen dak, Burmester geluidsinstallatie en nog wat andere fijne zaken inbegrepen. Daardoor komt de eindstand voor deze auto op €157.188 inclusief alle belastingen. Dat is veel geld.

Maar nogmaals: de GLS is het grootste, meest luxe wat Mercedes zo ongeveer in z’n modellengamma heeft. Je kunt overigens makkelijk de prijs verder opdrijven door bijvoorbeeld de MBUX-installatie voor de achterpassagiers, de losse stoelen voor de tweede zitrij en nog wat andere snuisterijen toe te voegen.