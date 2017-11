Gloednieuwe ‘oude’ Focus RS is serieus geld waard

Dat blijkt uit een recente veiling.

300+ pk, een heerlijke 2.5 vijfcilinder en een gifgroene kleur. De tweede generatie Focus RS (rijtest) was me er eentje. Een auto die schreeuwt om gereden te worden. Hoe kun je het dan ook opbrengen om er eentje te kopen en er vervolgens nooit mee te rijden. Dat is het geval bij deze Ford, die op een veiling voor een leuk bedrag van de hand werd gedaan.

Het ging in dit geval niet eens om een gelimiteerde RS500 (rijtest). Toch leverde deze rechts gestuurde Focus RS maar liefst 43.875 pond op. Omgerekend bijna 50.000 euro. Dit had natuurlijk met de staat van de auto te maken. De hete hatch heeft slechts 18 mijl op de teller staan. Zelfs de stoelen zaten nog in de meegeleverde beschermhoezen.

De auto werd in 2011 geleverd aan de eerst eigenaar. Ondanks de extreem lage kilometerstand kreeg de Focus RS wel servicebeurten. In het onderhoudsboekje zijn dealer-stempels te vinden van servicebeurten in 2012, 2013, 2014 en 2016. De laatste beurt werd uitgevoerd bij een stand van 14 mijl (22 kilometer).

De auto werd vermoedelijk door een investeerder op de kop getikt, in de hoop dat de waarde verder zal stijgen. De ingrediënten voor een toekomstige klassieker zijn daar. Ford zal immers nooit meer -snik- een RS maken met die zalige Volvo 2.5 T5.