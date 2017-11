MotoGP-coureur wint dikke BMW, voor vijfde keer op rij

Lucratieve business, je best doen in de MotoGP.

De garage van Marc Márquez Alentà begint uit te puilen met BMW M-modellen. Voor de vijfde keer op rij wint de Spaanse motorcoureur de BMW M Award. Men krijgt deze award uitgereikt voor de beste kwalificatieprestaties op basis van een heel seizoen MotoGP. Andere coureurs die hopen op een gratis BMW kunnen het bloed van Alentà wel drinken. De 24-jarige coureur weet de award jaar op jaar binnen te slepen.

Ook dit seizoen gaat de award weer naar de Spanjaard. Dit keer won hij een gloednieuwe BMW M4 CS in de schitterende kleur San Marino Blue. Alentà pakte afgelopen weekend zijn achtste pole position van het huidige seizoen. Het was de 45ste pole position voor de coureur in zijn MotoGP-carrière.

Voorgaande jaren won Alentà een BMW M6 Coupé, M4 Coupé, M6 Cabrio en een M2. Sinds 2003 reikt BMW de M Award in de MotoGP uit. Het merk is al jaren verbonden aan de motorsport. Onlangs werd de nieuwe BMW M5 omgetoverd tot Safety Car. De 600 pk sterke übersedan in Safety Car-trim check je hier.