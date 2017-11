Mobiele flitsers zorgen voor flink meer boetes

Onoplettende automobilisten spekken de staatskas.

Ik kan me eerlijk gezegd mijn laatste boete niet heugen. Een boete naar aanleiding van een mobiele flitser heeft ondergetekende nog nooit gehad. Met dank aan die kekke app genaamd Flitsmeister en een oplettende blik tijdens het autorijden.

Veel automobilisten maken geen gebruik van een dergelijke applicatie, luisteren niet naar de radio of letten simpelweg niet op. Vanmorgen weet het AD te melden dat er tussen mei en september 2017 bijna 550.000 boetes zijn uitgeschreven naar aanleiding van een mobiele controle. Dat is bijna de helft (49%) meer in vergelijking met dezelfde periode een jaar geleden.

Het is vooral oppassen geblazen op de A13 tussen Rotterdam en Den Haag. Daarnaast moet je opletten op de A4, A6, A7 en de N302. Op deze wegen vinden namelijk meer controles plaats. De toename van het aantal boetes heeft niet zozeer met meer hardrijdende automobilisten te maken. De politie kampte naar eigen zeggen de afgelopen twee jaar met diverse software problemen. Die periode is nu achter de rug, waardoor er nu meer controles kunnen plaatsvinden.

Het aantal verkeersdoden neemt sinds 2015 weer toe. Volgens Egbert-Jan van Hasselt van de Nationale Politie heeft dit met de auto’s van deze tijd te maken. Moderne auto’s zijn volgens de politieman zo stil, dat je niet meer doorhebt als je een paar kilometer harder gaat dan de maximumsnelheid. Een bijzonder argument. Dat wordt nog wat met al die elektrische auto’s in de toekomst. “170? Oh sorry, ik hoorde geen geluid. Blijft nog even wennen hè, zo’n elektrische auto.”

Fotocredit: 3x Rolls-Royce op de NLse snelweg, via @arnodk op Autojunk