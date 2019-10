Ironie: GM heeft naam voor nieuw EV-merk op tafel liggen

Welke naam dat is? Het is bijna moedwillig de milieulobby pesten.

Als je denkt aan milieuoplossingen in het vorige decennium, zal je niet op de VS uitkomen. Met auto’s als de Chevrolet Suburban, Ford F-150 en Cadillac Escalade aan de top qua verkopen, hoef je niet te verwachten dat het milieu zo’n prioriteit had daar. Het schepje erbovenop was Hummer. In de jaren ’90 wilde AM General een civiele versie uitbrengen van de Humvee, een voertuig ontwikkeld voor militaire doeleinden. De Humvee was gigantisch, dus een civiele versie zou een bijzondere wagen worden. En dat werd het. Onder de merknaam Hummer kwam de H1 uit en je hoeft maar naar de proporties te kijken om te zien hoe het zit. De auto is enorm breed, helemaal niet bizar hoog en toch hoog genoeg om menig parkeergarages over te slaan. In de jaren ’90 was het een bijzondere verschijning, maar onlogisch helemaal niet.

Daarom kocht GM het merk over in 1998 en besloot de ruige randjes van de H1 een beetje te verminderen en de auto te veranderen naar een wat gebruiksvriendelijkere en luxueuzere auto. De H2 was een wezenlijk andere auto dan de originele H1. Toch bleven de militaire knipogen: het was een potente auto voor onverhard terrein, maar ook kon je de auto gebruiken als luxe SUV.

Wederom kwamen de motoren uit het gedeelte van de GM fabriek waar ze niet met GreenPeace in overleg zaten. Daarom kwam het merk in de problemen door het imago. ‘Hummer’ was zowat de letterlijke Amerikaanse vertaling voor ‘milieuvervuiling’. De H3 kwam nog als een letterlijke opvolger van de H2, maar door exact dezelfde insteek veranderde dat imago niet. Combineer dat met een economisch model wat niet helemaal goed in elkaar stak en Hummer was ten dode opgeschreven in 2010.

Flash forward naar het heden. Als je een nieuw merk wil opzetten wat zich focust op SUV’s, zorg er dan voor dat je een milieuvriendelijke knipoog toevoegt. Het veelbesproken Rivian bijvoorbeeld, die kunnen zonder problemen een grote SUV de markt op brengen wanneer ze klaar zijn. Of het met Rivian te maken heeft weet niemand, maar GM is onder de radar ook bezig met een elektrische SUV. Na een investering van drie miljard dollar is het zogenaamde BT1 SUV Program van start gegaan. GM wil, zoals gezegd, dit project laten uitmonden in een serie elektrische SUV’s.

Een elektrische pickup voor GMC en een elektrische versie van de Cadillac Escalade staan al op de planning. Maar het eerste ‘BT1-wapenfeit’ komt daarvoor nog op de markt. Het zogenaamde ‘Project O’ is een nog niet nader geplaatste SUV of pickup met een elektrische aandrijflijn. Niet alleen wordt dit een gloednieuw model, ook is GM van plan om het project onder een compleet nieuw merk te zetten. Welke naam kwam bovendrijven om aan dit merk te geven? Juist ja. Hummer.

Goed, dat is ontkend noch bevestigd, maar hoe tof zou dat zijn? Gewoon weer in de ijzersterke machines van Hummer rijden zonder dat je als milieuketter wordt gezien. Dat lijkt ons nou marketing done right. (via Reuters)