RAM 1500 TRX steekt de draak met Ford F-150 Raptor - Autoblog.nl

OMG!!! SAVAGE!!! BURN!!! En al het andere wat gezegd wordt nadat een easter egg op de RAM 1500 TRX de Ford F-150 Raptor ‘in de zeik neemt’.

De nieuwe RAM 1500 TRX is op meerdere manieren een bekend recept. Enerzijds omdat het een ‘Hellcat’ is. De welbekende 6.2 liter HEMI V8 met een joekel van een supercharger, een blok wat 712 pk levert. Deze ligt ondertussen in vijf auto’s (Dodge Charger, Challenger, Durango, Jeep Cherokee en RAM 1500), dus dat de heftigste RAM-truck die motor zou krijgen is een bekend recept.

Concurrentie

Het andere bekende recept is een snelle truck an sich. Dat deed Ford al voor in 2011 met de F-150 SVT Raptor en deed het ten tijde van de nieuwe F-150 in 2017 dunnetjes over met de F-150 Raptor. De nieuwste heeft de welbekende 3.5 liter EcoBoost V6 en levert 450 pk. In theorie is dit een concurrent voor de RAM 1500 TRX, maar in feite heeft Ford geen kans met een veel kleinere motor en bijna 300 pk minder.

Easter Egg

Het lijkt alsof RAM doorheeft dat de 1500 TRX de Ford Raptor in principe volledig kan opvreten. Sterker nog: waar de Raptor is vernoemd naar een kleine, vlotte dinosaurus, de Velociraptor, staat TRX indirect voor T-Rex: Tyrannosaurus Rex, één van de grotere dinosauriërs. Om dit als grapje uit te beelden, is er een easter egg te vinden op de RAM 1500 TRX.

Bovenstaande video laat de easter egg zien. Als je de plastic overkapping op de motor optilt, zie je ten eerste de gigantische supercharger en ten tweede een plastic onderdeel met een afbeelding erop. Deze afbeelding is een T-Rex die een Velociraptor in de bek heeft. Je snapt vast wat hiermee bedoeld wordt.

Makkelijk

Het is natuurlijk vrij simpel om Ford zo’n steek onder water te geven, aangezien de twee trucks op een manier ook uit compleet ander hout zijn gesneden. Zo is de Ford 20.000 dollar goedkoper: scheelt toch weer een slok op een borrel. Verdere statistieken zoals hoe goed de auto’s op het onverharde hun mannetje staan, en hoe veel ze mogen trekken: die verschillen niet zo veel.