Volkswagen Trinity EV nogmaals dik uitgesteld

De Volkswagen Trinity EV lijn wordt nogmaals dik uitgesteld.

De Volkswagen Trinity, de nieuwe EV-lijn van big blue, zou eigenlijk al in 2026 het levenslicht zien. Even om wat verwarring weg te halen: Trinity is dus niet alléén een losstaand (top)model dat Volkswagen zou introduceren. Hoewel je op foto’s vaak een toekomstige ‘dikke’ EV ziet, was Trinity eigenlijk het prestigeproject van Herbert Diess Het betrof een nieuw platform (Scalable Systems Platform, SSP) waarop alle Volkwagen EV’s moesten komen staan. Meer range, zuiniger, je kent het wel.

Herbert Diess is echter weg en zijn opvolger, Oliver Blume, is zo mogelijk een nog grotere bonenteller dan zijn voorganger. Volgens eigen zeggen moet hij wel om Volkswagen drijvend te houden in deze tijden van transitie. Al verschillende projectjes van Diess zijn aangepast of afgeschoten. En de Trinity EV is nu ook op de lange baan geschoven.

Waar het eerder de bedoeling was dat de nieuwe ID.4 op het Trinity platform zou staan, gaat Volkswagen nu voor een update van het MEB platform. Pas de nieuwe nieuwe ID.4, gepland voor omstreeks 2032, zou dan alsnog het Trinity (SSP) platform kunnen krijgen. Dat wordt dan overigens niet meer per se de eerste Volkswagen op het platform, want dat zou dan nog een nieuwe elektrische Golf kunnen zijn die in 2029 moet komen. Enfin, sommige bronnen spreken van uitstel tot 2030, sommige to ‘vroeg-2030’ of 2032. Uitstel dus in ieder geval, dat is helder.

Het is de volgende in een lijn van uitstel van EV’s en EV platforms door fabrikanten. Als redenen worden genoemd gebrek aan vraag, maar ook aanhoudende software-issues bij ontwikkelaar Cariad. Waarvan akte.