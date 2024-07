Nog een concern trekt EV-keutel in

Na Mercedes stelt nu nog een concern hun EV-doelstellingen uit.

Alle autofabrikanten hebben hele ambitieuze EV-doelstellingen, maar sommigen gaan nu al wat gas terug nemen. Zo moest bij Mercedes in 2025 de helft van alle verkochte auto’s geëlektrificeerd zijn, maar dat gaat ‘m niet worden. Dit doel hebben ze daarom onlangs met 5 jaar uitgesteld.

Nu hebben Europese fabrikanten natuurlijk te maken met de doelstellingen van de EU, maar ook Amerikaanse fabrikanten hebben ambitieuze doelstellingen. General Motors wilde in 2025 1 miljoen EV’s verkopen in de VS, terwijl ze eigenlijk nog maar net begonnen zijn met EV’s.

Wat denk je? Ook GM trekt nu de keutel in. Dit vertelt CEO Mary Barra (inderdaad, een vrouw) aan CNBC. Zij zegt dat de groei “een beetje afneemt” en dat de markt niet ontwikkelt. Daarom laten ze het doel van 1 miljoen EV’s dus varen.

Je vraagt je misschien af of GM überhaupt EV’s heeft, maar die zijn er wel degelijk. Zo heeft Chevrolet een elektrische Blazer, Equinox en Silverado. Cadillac zet ook volle bak in op elektrisch, met de Lyriq, Optiq en de elektrische Escalade iQ. En natuurlijk is er de meest Amerikaanse EV van allemaal: de Hummer EV.

Mevrouw Barra haast zich overigens om te zeggen dat EV’s nog steeds fantastisch zijn. En die miljoen? Die gaan ze zeker wel halen, alleen iets later dan gepland. Aldus de grote bazin van General Motors.

Via: Inside EV’s