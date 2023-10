TopGear brokkenpiloot prikt ruim 10 miljoen binnen na crash

Eyes on the price, baasje. Ooit hoorde het er gewoon bij dat je af en toe crashte tijdens TopGear. Maar presentator Freddie Flintoff krijgt er nu nog ruim 10 miljoen voor ook.

TopGear is natuurlijk niet zo relevant meer nadat het gouden trio er de brui aan heeft gegeven. Nadien was er een kansloos experiment met Chris Evans. Niet Captain America Chris Evans, maar radioman Chris Evans. Het bleek al snel dat dat niet helemaal werkte. Daarna was er een korte opleving met Chris Harris, Joey van Friends en Rory Reid van youtube. Maar enkele jaren geleden is Harris naast twee mensen gezet die buiten Groot-Brittanië niemand verstaat. En ja, dan kan je best wel prima Engels praten, maar om nu te gaan kijken met ondertitels…

Het programma staat dan ook onder druk en helaas, helaas, past het ook eigenlijk niet meer in deze tijd van zelfflagellatie. Leuke dingen mogen immers niet meer van de wokies en iedereen moet net zo miserabel zijn als zij zelf. Voorheen was het altijd goed nieuws voor de show als Richard Hammond weer eens gecrasht was. Beetje meer aandacht en dergelijke, je kent het wel. Maar toen nieuwe presentator Flintoff zijn aangezicht schond tijdens de opnames, voelde dat meteen al als een soort ‘natuurlijk einde’.

De voormalig cricket-speler (cricketer? krekel?) reed op een trike waarbij hij met zijn gezicht naar voren moest liggen. Een soort rodelen dus, alleen dan op asfalt. Het bleek niet zo’n geweldig idee te zijn om je hoofd en nek als kreukelzone te gebruiken toen hij zijn rempunt miste. Het kwam hem op een paar flinke verwondingen aan zijn gezicht te staan.

Inmiddels is Flintoff weer in het publiek gezien, maar hij heeft nog steeds een paar littekens in zijn gezicht. Gewoon een goeie karakterkop dus, maar ja de BBC gaat hem er nu toch voor compenseren. Omdat hij…op een trike…met zijn gezicht naar voren…ergens gecrasht is. Het punt zal waarschijnlijk zijn dat de door Jeremy Clarkson altijd zo gehate Health & Safety brigade van de BBC dit allemaal had moeten voorkomen. Flintoff krijgt zo ruim 10 miljoen op zijn bankrekening gestort als compensatie voor gederfde inkomsten. Op zich allemaal wel netjes.

Of de BBC nou echt ook gaat stoppen met TopGear, is nog niet definitief besloten.