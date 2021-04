GMC Hummer EV SUV: dit is de productieversie - Autoblog.nl

En man, wat is de GMC Hummer EV SUV hopeloos lomp, gargantuesk en, ‘mag-ik-dat-zeggen-ja-dat-mag-ik-zeggen’: teleurstellend.

Als er één merk vereenzelvigt kan worden met verkwisting van grondstoffen, is het de Hummer wel. Met name de H2 en H3 waren idioot in alle opzichten. Veel te groot, verrassend krap, extreem slecht gebouwd en eigenlijk nergens goed in, behalve de tank in recordtempo droogleggen.

GMC Hummer EV SUV

Daarom is het op zijn minst ironisch dat het nu juist een label is voor elektrische auto’s. De pick-up konden we al uitgebreid aanschouwen, dít is de SUV-versie: de GMC Hummer EV SUV. In grote lijnen zijn de auto’s identiek. In plaats van een laadbak aan de achterzijde heb je nu meer ruimte voor passagiers en hun bagage. Ondanks dat het apparaat immens groot is, biedt de auto plaats aan slechts 5 personen.

Verschillende versies

Er zijn vijf verschillende versies aangekondigd. Het begint met de instapper Hummer EV2 SUV, die heeft 625 pk en een range van 400 km. De prijs is 80.000 dollar. Voor 90.000 dollar kun je kiezen voor de Hummer EV2X SUV. Die heeft ook 625 pk, maar haalt 480 km op een accu. De versies met 625 pk hebben 2 motoren.

Meer motoren is dus mogelijk. De Hummer EV3X SUV heeft namelijk 3 motoren die gezamenlijk 830 pk (!) en kan ook 480 km ver komen. Als je kiest voor het ‘Extreme Offroad Package’ met grotere banden en rijhoogte, daalt de actieradius van 480 km naar 450 km. De versie met 1.000 pk die wel voor de pick-up is aangekondigd, is niet bevestigd voor de SUV. Wellicht komt deze op latere termijn.

Planning GMC Hummer EV SUV

De GMC Hummer EV SUV staat gepland voor modeljaar 2023. Je kan de auto helemaal naar wens aankleden. Het gaat echter om accessoires, niet om opties. Dus wellicht heeft General Motors van Tesla geleerd dat een minimaal aantal configuraties zorgt voor een gestroomlijnde productielijn. Achteraf kun je met 200 verschillende accessoires er toch ‘jouw’ GMC Hummer EV SUV van maken.









Tonka-gehalte

Ondanks dat de GMC Hummer EV een kolderiek Tonka-gehalte heeft en absoluut een goede offroader zal zijn, blijft er een nare smaak hangen. Merken als Tesla hebben niet alleen bewezen dat elektrische auto’s waanzinnig snel en heel erg gaaf kunnen zijn, maar ook efficiënt. GM laat zien dat excessief verbruik en extreem hoge gewichten geen enkel probleem zijn voor de toekomst. Ook al is het elektrisch. Wat dat betreft zijn we heel erg benieuwd naar de batterijpakketten, want die informatie deelt GMC nog niet.

De dikke uitvoeringen van de GMC Hummer EV SUV zullen eerst arriveren, de instapversies worden later beschikbaar.