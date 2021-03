Ruim 2 miljoen euro voor de eerste nieuwe Hummer - Autoblog.nl

De eerste nieuwe Hummer, de GMC Hummer EV Edition 1, is geveild en leverde maar liefst een bedrag van meer dan twee miljoen euro op.

Omgerekend naar euro’s dan, want de veiling vond plaats in de Verenigde Staten. En dat er zoveel geld werd neergeteld voor uitgerekend de eerste nieuwe Hummer staat er eigenlijk los van. Het gaat hier namelijk om de jaarlijkse Barret Jackson veiling. Ieder jaar gaat de opbrengst van deze veiling naar het goede doel. Gulle vermogenden betalen daardoor veel meer voor een voertuig dan normaal gesproken het geval is.

De eerste nieuwe Hummer

In totaal ging het om een bedrag van 2,5 miljoen dollar. Voor dat geld krijgt de koper een GMC Hummer EV Edition 1 met chassisnummer VIN 001. Deze persoon is duidelijk niet bang voor kinderziektes van deze elektrische auto.

De nieuwe Hummer is hot in Amerika. Vorig jaar was de Edition 1 binnen een uur uitverkocht. Er hangt een prijskaartje van 112.595 dollar aan dit model. Volgend jaar volgt het reguliere model die voor een ton in dollars verkocht gaat worden. De volledig elektrische GMC Hummer EV Edition 1 levert 1.000 pk. GMC heeft een actieradius opgegeven van meer dan 560 kilometer.

Honderd procent van het betaalde bedrag gaat naar het goede doel. In dit geval de Stephen Siller Tunnel To Towers Foundation. Deze foundation helpt nabestaanden van hulpverleners die tijdens hun werk om het leven zijn gekomen. De stichting werd opgericht na de gebeurtenissen op 9/11.