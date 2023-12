Goed nieuws, benzine steeds iets minder duur

We gaan nog niet zeggen dat de benzine goedkoop is. Maar het is wel iets minder duur. En dat is goed nieuws,

Tanken is nooit leuk, maar het was de laatste tijd in een woord k*t. Want mijn hemel, wat kostte het een hoop geld om een paar litertjes benzine in je tank te gooien. €2,25 was eerder regel dan uitzondering en op sommige plekken was het nog duurder.

Maar als je een beetje op de bordjes langs de tankstations lette, zou het kunnen dat je iets is opgevallen. De prijzen zijn namelijk heel langzaam aan het zakken. Sterker, de prijzen zijn sinds de accijnsverhoging in juli niet zo laag geweest.

Benzine steeds iets minder duur

De adviesprijs voor 1 liter Euro 95-benzine, of E10, hoen ze dat spulmook moge noemen, is vandaag 2,09 euro. Op 1 juli, de eerste dag na de accijnsverhoging van 17 cent, was de adviesprijs ook 2,09 euro. En dat is de prijs langs de snelwegen.

Bij onbemande pompen is het een stuk goedkoper natuurlijk. Of eigenlijk, steeds iets minder duur. Want we weigeren benzine goedkoop te noemen,. Tenzij je in Venezuela gaat tanken, want daar betaal je wél weinig.

Ook diesel wordt steeds goedkoper: 1 liter kost nu 1,92 euro. Dat is de laagste prijs sinds begin augustus. En ook hier geldt; dat zijn de adviesprijzen langs de snelweg. Bij de onbemande pomp betaal je zo 20 cent minder.

Goed nieuws dus, dat de benzine een stuk minder duur is. Als het maar niet té veel in prijs gaat dalen, straks denkt de overheid dat die 20 cent extra accijns er dan wel weer bovenop kan.

Maar tot die tijd; volgooien dat hok!!