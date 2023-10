Benzine smokkelen uit Belgie, het mag!

Dinsdag ging de maximumprijs (het kan dus wel) naar beneden bij de zuiderburen.

Een maximumprijs voor brandstoffen. In Belgie hebben ze dat en daar zijn we best jaloers op. En gisteren is wederom een verlaging van kracht geworden die het nog net iets aantrekkelijker maakt om over de grens te gaan tanken.

Het is een beetje als een warmtefront wat vanuit het Zuiden naar het Noorden kruipt op de weerkaart van Peter Timofeeff. De grens van steden in Nederland van waar het aantrekkelijk wordt om naar Belgie te rijden om te tanken. Volgens ons zit dat nu ongeveer ter hoogte van Dordrecht ;-). Tenzij je natuurlijk ‘in bulk’ inslaat bij de Vlaamse pomp, dan rij je gewoon vanuit Utrecht naar Vlaanderen.

Prijs brandstof Vlaanderen weer omlaag.

Want waar hebben we het over? Dit weekend gooide ik hier de Lynk & Co nog vol voor € 2.00 per liter, maar dat is al dik onder de gehanteerde verkoopadviesprijs van € 2,22 die United Consumers aangeeft op dit moment voor een litertje Euro95 in Nederland.

In Belgie duiken ze daar flink onderdoor met een prijs van € 1,62 per liter. De krant van Wakker Nederland trof dan ook een paar Nederlanders aan die vrolijk hun jerrycans stonden vol te tanken om tussen de 30 en 40 eurocent per liter te besparen.

Nou voelt iedereen aan zijn theewater dat het niet heel veilig is als jouw buurman even benzine gaat halen voor de hele straat in Belgie, maar zijn daar regels voor? Die schijnen er te zijn. De ANWB orakelt dat eenieder voor eigen gebruik 240 liter over de grens mag transporteren. Maar de jerrycans waarin dat vervoerd wordt mogen niet groter dan 60 liter per stuk zijn.

Het is natuurlijk maar net hoeveel je leven je waard is denken we dan..

Ons devies, kijk vooral uit voor Nederlandse auto’s die terugkeren uit Belgie met heel zuinig kijkende mannen van middelbare leeftijd achter het stuur. Dikke kans dat ze naast brandstof ook nog een paar cobra’s opgehaald hebben voor de komende maanden.

En als jij je aangesproken voelt? Doe eens niet! Je onvrede kenbaar maken over de benzineprijzen doe je gewoon in november bij de verkiezingen