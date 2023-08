Goed nieuws, ook Cupra verlaagt de prijzen

Altijd fijn als je je oog had laten vallen op een Cupra. Dat merk verlaagt namelijk ook de prijzen.

Het is een trend die volkomen tegen de huidige beweging van prijsverhogingen ingaat. Want steeds meer fabrikanten verlagen de prijzen van hun modellen. Na bijvoorbeeld Tesla en Volkswagen kun je nu ook een Cupra oppikken voor minder geld.

Want net als laatst de ID3 van concerngenoot VW, betaal je ook 2 ruggetjes minder voor verschillende modellen van Cupra. En daarmee zijn ze nog steeds niet goedkoop, maar het scheelt altijd wel.

Cupra verlaagt de prijzen

Het gaat om alle modellen van Cupra die de toevoeging e-HYBRID achter de naam hebben staan. Voor de Leon 5-deurs e-HYBRID betaal je nu dus geen €44.990, maar €42.990. Voor hetzelfde model, maar dan de stationwagen betaal je €44.490 en de Formentor kost 500 ekkermannen meer.

En daarvoor krijg je een 1.4 TSI benzine, die wordt geassisteerd door een kekke elektromotor. Niet alleen goed voor puike prestaties, maar ook voor zuinigheidssubsidie een gereduceerd benzineverbruik. En met maximaal 245 pk willen ze ook best vooruit.

En als het je niet om de prestaties is te doen, je zit -volgens het persbericht– ook best lekker in zo’n Cupra. Want de standaarduitrusting is -wederom volgens hetzelfde persbericht- piekfijn in orde. Kijk maar.

Ze hebben namelijk full LED-verlichting, lichtmetalen velgen (18 of 19 inch), multifunctioneel en verwarmbaar stuurwiel met schakelpaddels, Keyless Entry&Go, Virtual Cockpit, een navigatiesysteem met een groot (30,48 cm touchdisplay), 3-zone automatische airconditioning, draadloze smartphonekoppeling (Android Auto en Apple CarPlay)

Goed, Cupra verlaagt de prijzen. Rest de vraag, zou je er eentje overwegen? Of geef je jouw portie liever aan Fikkie en koop je gewoon een lekkere tweedehands diesel voor hetzelfde bedrag?

Laat maar weten.