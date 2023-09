Goed nieuws! Accijnsverhoging van de baan

Dat scheelt weer, de accijnsverhoging van januari is van de baan!

Laten we maar meteen met de deur in huis vallen; de regering is niet alleen maar in- en inslecht. Heel af en toe doen ze ook iets goeds. Zoals nu. Want al is het een sigaar uit eigen doos; de accijnsverhoging van volgend jaar is van de baan. Een Kamermeerderheid steunt een VVD-voorstel, dat ook de energiebelasting verlaagt.

Een liter benzine zou vanaf 1 januari 21 cent duurder worden. Vanaf dan zou de rest van de korting op de accijns namelijk komen te vervallen. Daar zou nog een inflatiecorrectie bovenop komen waardoor een liter benzine in totaal 21 cent duurder wordt.

Accijnsverhoging van de baan

De VVD kwam met het voorstel om de verhoging maar niet door te voeren (zouden er verkiezingen aankomen, denk je?) en kreeg de steun van krijgt steun van SP, ChristenUnie, DENK, PVV, JA21, BBB, SGP en Pieter Omtzigt en Liane den Haan. Deze partijen willen ook dat de energiebelasting niet omhoog gaat.

Sterker, ze willen zelfs dat die naar beneden gaat. De overheid die belastingen wil verlagen? Jazeker, die partijen willen een structurele verlaging van de energiebelasting met 200 miljoen euro. Wederom, zouden er verkiezingen aankomen?

In totaal is er een bedrag van 1,4 miljard mee gemoeid en waar dat vandaan moet komen is nog niet helemaal duidelijk. Maar te denken valt aan extra geld uit de gaswinning en eventueel uit het Nationaal Groeifonds.

Kortom, tanken in Nederland is schrikbarend duur, maar wordt gelukkig niet schrikbarend duurder.

Da’s tenminste iets. Wat de verschillende partijen verder van plan zijn met 2024 en de auto lees je in onze serie artikelen over de verkiezingsprogramma’s van de verschillende partijen.