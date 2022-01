Goed nieuws, de GP van Australië gaat hoe dan ook door dit jaar!

Dat betekent dus dat de GP van Australië ook écht doorgaat, zelfs al is er een nieuwe coronavariant waarvan 3 miljard mensen varkensstaartjes krijgen. Het is gegarandeerd.

Weet je nog, 15 maart 2020. Het was de dag dat Mark Rutte vanuit zijn Torentje tot ons sprak dat we -kort gezegd- keihard de l*l zouden zijn met z’n allen. Met direct ook de eerste maatregelen, alles dicht, paniek in het land en in de rest van de wereld.

Het was ook de dag dat het Formule 1-seizoen van 2020 zou beginnen, traditiegetrouw met de GP van Australië. Inmiddels weten we allemaal hoe dat is gegaan, die race ging niet door. Net zoals de volgende, degene die daarop zou volgen, degene daarna en zo voort.

Toezeggingen van de regionale overheid

En ook in 2021 was het mis voor de racefan in Australië, ook vorig jaar ging hun GP niet door. Maar dit jaar is alles anders, de Australische overheid heeft het beloofd. Dat heeft de site speedcafe.com gezegd en zij kunnen het weten.

Volgens die site heeft de overheid van de staat Victoria gegarandeerd dat het spektakel op 10 april hoe dan ook doorgang zal vinden. En waarschijnlijk zal het raceweekend er bijna hetzelfde uitzien als vroeger, dat wil zeggen met erg weinig maatregelen.

Om aan te geven dat het de overheid menens is, durven ze het zelfs aan om te zeggen dat de race ook gegarandeerd met publiek verreden zal worden. De aard van de coronabesmettingen is dusdanig, dat het oude soort maatregelen niet meer nodig zijn. Oh ja, misschien goed om te weten, je mag er alleen naartoe als je volledig gevaccineerd bent. Dat geldt voor de racefan als voor bijvoorbeeld tennissers…

De baan is flink verbouwd

Laten we in vredesnaam hopen dat het bestuur van de staat Victoria in Australië geen “Mark Ruttetje” doet en dus laten niet terugkrabbelt van hun beloften. Want het is en blijft een geweldige GP, daar ‘Down Under’, zeker nu de baan flink is aangepakt.

De baan is, zoals ze vrij vertaald zeggen, wat meer vloeiend geworden. Dat betekent dus harder door de bochten en betere inhaalmogelijkheden. Dat in combinatie met de nieuwe auto’s zou voor een spektakelstuk moeten zorgen.

Dus, zet het in je agenda, de GP van Australië wordt gegarandeerd gereden op 10 april aanstaande. Wij hebben er zin in, mate!