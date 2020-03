BREEK: GP van Australië gaat NIET door!

Ondanks eerdere berichten is de GP van Australië alsnog afgelast. De spreekwoordelijke kogel is door de spreekwoordelijke kerk.

Het boeiende van de Formule 1 is dat de sport ook naast de baan interessant is. Er is nog geen meter verreden, maar iedereen heeft zijn ogen gericht op de organisatie. Gaat de race wel of niet door?

Onderlinge strijd

Het werd een onderlinge strijd tussen de BBC en SkyNews. Vanmiddag liet SkyNews weten dat de GP van Australië wél doorgaat. Tegelijkertijd denkt BBC bevestiging te hebben dat de race níet doorgaat. Onder de coureurs heerst er bij sommigen nogal wat ongeloof. Met name Lewis Hamilton vond het maar vreemd dat het evenement wél doorgang zou vinden. Ook Vettel liet zich er kritisch over uit. Er gaan geruchten dat Vettel en Raikkonen al met het vliegtuig zijn vertrokken, maar daar is geen officiële bevestiging van.

Definitief

Let wel: beide verklaringen van de Britse grootmachten waren niet ook niet officieel. De kogel is nu dan eindelijk door de kerk: de race gaat definitief NIET door. Dat hebben de FIA, Formule 1 en de organisatoren na heel erg lang wikken en wegen bekend gemaakt. De teams kunnen (bijna letterlijk) opgelucht ademhalen. Naar verluidt waren het de teams die de meeste druk uitoefenden op de organisatie. McLaren nam initiatief en gaf zelf al aan niet mee te zullen doen aan de race. Ook de geruchten dat er gereden wordt zonder publiek, blijkt niet waar te zijn.

Formula 1 and the FIA, with the full support of the Australian Grand Prix Corporation (AGPC), have taken the decision that all Formula 1 activity for the Australian Grand Prix is cancelled pic.twitter.com/rHbc7hlNvH — Formula 1 (@F1) March 12, 2020

Risico’s

Mede dankzij de enorme druk en dreigende gezondheidsrisico’s, is besloten het evenement uit te stellen. Jazeker, ook de GP van Australië zal worden uitgesteld. Dat gebeurde ook al met de GP van China. De eerstvolgende race is de GP van Bahrein, een week later. Deze zal wél worden verreden, maar zonder publiek. Nu is dat allerminst zeker, want tot een paar minuten geleden zou de GP van Australië alsnog doorgaan. De kans dat de GP van Vietnam doorgaat is ook klein. Straks wordt de GP van België nog de seizoensopener…

Zandvoort

Of de GP van Zandvoort in gevaar komt, is nog niet bekend. In Nederland moeten alle evenementen met meer dan 100 deelnemers afgelast worden tot en met 31 maart. Er is dus niets zeker.