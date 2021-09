Vervanger GP Australië 2021 definitief! BREEK!

Er is een locatie om de GP Australië 2021 te vervangen.

De Formule 1-organisatie heeft een ongelooflijke prestatie geleverd de afgelopen twee jaar. Ondanks een heersende pandemie met vele lockdowns en reis-restricties, hebben ze toch maar even twee WK’s weten te organiseren. Dat is een ongelooflijke prestatie.

De organisatie moest namelijk vrij inventief en creatief zijn. Vorig jaar leverde dat in elk geval voldoende spektakel op. Denk aan races als de GP van Toscane, Emilio Romagna, Stiermarken, Sakhir en Portugal. Ook dit jaar konden we genieten van Imola en Portimao. En gelukkig kon de GP van Nederland dit jaar wél doorgaan, want dat lukte vorig jaar niet.

Vervanger GP Australië

Dit jaar kon de GP van Vietnam, Australië, Japan en Canada helaas niet doorgaan. Australië werd aanvankelijk verplaatst naar later in het seizoen, maar het gaat onmogelijk lukken vanwege de reisrestricties. Gelukkig is de vervanger GP Australië 2021 dan eindelijk definitief. Want het is geworden: Qatar!

De baan waar het allemaal gaat gebeuren is het befaamde Losail International Circuit. Dat is al helemaal af, dus er hoeft niemand ingehuurd te worden om het te gaan bouwen. Dat scheelt een slok op de borrel.

Sochi

De baan zelf doet wat denken aan Sochi. Ten eerste zit er een enorm lang recht stuk in (start-finish). Daarnaast zijn er een enkele ‘eenvoudige’ 90-graden bochten en een doordraaier. Ook de lengte (5,38 kilometer) en het aantal bochten (16 in totaal) van Losail is niet compleet anders. Om een idee te krijgen van de snelheid, een GP2 auto reed in 2009 een tijd van 1:38. Na Bahrein, Abu Dhabi en Saudi Arabië is de GP van Qatar de vierde race in het Midden-Oosten.

De kans dat het wereldkampioen hier beslist gaat worden is aanwezig. Mocht Lewis Hamilton wereldkampioen worden, kan ‘ie bijna elke toeschouwer persoonlijk bedanken voor zijn komst. Het circuit heeft namelijk een capaciteit van slechts 8.000 toeschouwers. Naast het feit dat de Qatar de vervanger is van de GP Australië, is er een deal getekend om van 2023 tot 2033 in Qatar te racen.

De GP van Qatar wordt 21 november verreden.