Goed nieuws! Meer Peugeot Sport modellen op komst - Autoblog.nl

Goed nieuws voor de petrolhead, er komen meer Peugeot Sport modellen aan!

Het is goed om te zien dat reguliere merken meer en meer gebruik maken van een performance divsie. Het lijkt heel erg eenvoudig om een snelle topversie te maken van een bepaalde auto, maar qua ontwikkeling en fabriacage is het vaak een enorme uitdaging.

Peugeot Sport

Dat is ook de reden dat best veel merken nog weleens die uitvoeringen overslaan. Zo is Mazdaspeed niet meer onder ons en bestaat OPC ook (eventjes) niet meer. Gelukkig kunnen we wel nieuwkomers verwelkomen, zoals Polestar en Gazoo Racing. Eentje die ook erg goed op weg is, is Peugeot Sport.

508 PSE

Onlangs werd de Peugeot 508 PSE (Peugeot Sport Engineered) onthuld. Gezien de hardware van de auto zijn we heel eg benieuwd hoe het rijdt. Het is niet zomaar een middenklasser met een sportpakketje, maar een raszuivere sportsedan. Althans, dat is het vermoeden met de RCZ-R en 206 GTI by Peugeot Sport in het achterhoofd. Aan het Britse AutoExpress heeft Peugeot bevestigd dat het niet bij de 508 blijft.

Meer Peugeot Sport-modellen

Integendeel. Er moeten meer Peugeot Sport modellen bijkomen. Elk jaar moet er een nieuw Peugeot worden geïntroduceerd, dat laat CEO Jean-Philipe Imparato weten aan AutoExpress. Daarvan moet dan ook een Peugeot Sport model komen. Deze varianten zijn allemaal geëlektrificeerd. Peugeot wil namelijk dat de leuke auto’s óók minder dan 50 gram CO2 uitstoten. Ook wil Peugeot bewijzen dat je dus daadwerkelijk fijn rijdende auto’s kunt hebben met een accu.









Nieuwe 308

Dit jaar wordt de nieuwe Peugeot 308 verwacht (alweer de derde generatie). Kijk er niet gek van op dat een 308 de basis is voor een volgend Peugeot Sport-model. Uiteraard lenen de crossovers (3008 en 5008) zich uitstekend voor het PSE-label, met name omdat de consument een gepeperde SUV wel kan waarderen. De techniek en ontwikkelingskosten kunnen gedeeld worden met Opel, dat de techniek kan gebruiken voor OPC-modellen. Inderdaad, dan komt die badge ook weer tot leven!

