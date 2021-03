Helaas: hete 308 PSE met 300 pk staat op losse schroeven - Autoblog.nl

Na de hete 508 PSE zou de 308 PSE volgen, maar daar ziet Peugeot mogelijk toch vanaf.

Een Peugeot 308 PSE plug-inhybride met een elektromotor op de achteras en minstens 300 pk. Het klonk veelbelovend, maar jammer genoeg is de kans groot dat we het nooit in de praktijk zullen tegenkomen. Peugeot productbaas Jérôme Micheron zegt tegen Autocar dat het nu ‘onwaarschijnlijk’ is dat ze de hete hatch gaan maken. Dit heeft alles te maken met lage verkoopverwachtingen en emissiewetgeving.

We zijn het nog aan het onderzoeken, maar de markt is heel veel gekrompen. We overwegen een paar opties voor PSE-producten. Maar vandaag zien we niet veel verkoopvolume voor een hele krachtige motor. En als je kijkt naar CO2-wetgeving en beperkingen, zijn we er niet zeker van dat dit de juiste basis is voor een snelle auto. Daarnaast stellen we vraagtekens bij hybrides en het gewicht van de auto, dus zijn we nu niet zo zeker van een 308 PSE. Jérôme Micheron, productbaas bij Peugeot

De 308 PSE had dezelfde aandrijflijn als de 3008 HYbrid4 moeten krijgen. Een 1,6 liter-PureTech-turbotor die 200 pk levert, in combinatie met twee elektromotortjes voor zowel de voor- als achteras. In totaal levert dit bij de crossover 300 pk op, bij de 308 had hier nog een paar pk meer uit geperst moeten worden. Daarmee blijft de 508 PSE vooralsnog de enige PSE binnen het Peugeot-gamma, al bevestigt Micheron nogmaals dat er meer PSE-modellen aankomen. Maar welke, dat zegt hij voor nu nog even niet.

Op dit moment wordt de Peugeot 308 verkocht als twee plug-ins, een benzineauto en een diesel. De 308 Hybrid 225 is met – verrassing – 225 pk vooralsnog de sterkste 308. Micheron zegt wel dat er meer modellen aan zitten te komen. Er komt een mildhybrid en een EV-variant is ook al ingepland. Wanneer we deze EV kunnen verwachten, verklapt Micheron echter nog niet.