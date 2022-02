Ferrari zorgt goed voor personeel met flinke bonus

Bij Ferrari werken lijkt me sowieso al niet echt een straf, maar anno 2022 is dat nog veel leuker. Het personeel daar krijgt namelijk een dikke bonus van de baas!

We schreven er gisteren al over; Ferrari heeft het bijzonder goed gedaan vorig jaar. De Italianen wisten vorig jaar maar liefst 11.155 nieuwe auto’s te slijten, een plus van 22,3% ten opzichte van een jaar eerder. Ook de winst steeg als een malle, onder de streep mocht Ferrari 1,53 miljard bijschrijven. Voor belastingen, dat wel.

Normaal staan dan alleen de aandeelhouders te springen van blijdschap. Winst betekent dividend en dividend betekent dat je mooie nieuwe spulletjes kunt kopen. Het personeel, dat zo hard werkt om de producten te maken, blijft vaak met lege handjes achter.

Nou, niet bij Ferrari, die geven hun personeel de bonus waar het recht op heeft!

Tot 12.000 euro bonus voor het personeel

Omdat er zo hard is gewerkt in Maranello, krijgt het personeel tot 12.000 euro bonus. Leuk om te weten, dat geldt niet alleen voor de mannen (m/v/x) die de straatauto’s hebben gemaakt, maar ook voor de werknemers van de racewagens van Ferrari.

Alleen zit daar dan weer een addertje onder het gras, te weten het budgetplafond. Dat wordt niet overschreden als de bonus niet meer bedraagt dan het jaarsalaris van de werknemer. Daarom zeggen ze waarschijnlijk ook dat de bonus TOT 12.000 euro kan oplopen en niet dat iedereen dat bedrag krijgt.

Goede cijfers is goed nieuws voor het F1 team

Niet alleen het personeel is blij dat Ferrari zulke goede cijfers heeft geschreven, het is ook goed nieuws voor het Formule 1-team; het budgetplafond zal zeker gehaald kunnen worden. Dat betekent dus dat Ferrari makkelijk hetzelfde kan uitgeven als bijvoorbeeld Mercedes en Red Bull.

Over het Formule 1-team gesproken; het is niet duidelijk of Carlos Sainz en Charles Leclerc ook in aanmerking komen voor de bonus van 12.000 euro. Die twee verdienen namelijk miljoenen per jaar en 12.000 piek is voor hen een druppel op de groeiende plaat. Aan de andere kant, zij zijn ook gewoon personeel.

Kom maar door dus met die bonus!