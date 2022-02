Optrekje van Jan des Bouvrie heeft een prachtige garage-inhoud

Het huis van wijlen Jan des Bouvrie staat op Funda en dat betekent: we kunnen een blik werpen in zijn garage.

Er zijn in Nederland tal van garages die gevuld zijn met de lekkerste snoepjes. Vaak staan daar ook auto’s die de buitenwereld nooit te zien krijgt. Totdat het huis een keer op Funda verschijnt. Dit geeft ons de gelegenheid om schaamteloos naar binnen te gluren in iemands garage.

In deze aflevering van Fundablog hebben we een huis van een bekende eigenaar. Dit leuke optrekje in Naarden behoorde namelijk toe aan niemand minder dan Jan des Bouvrie. De reden waarom dit huis te koop staat mag bekend zijn: Jan kwam in 2020 te overlijden.

Je mag verwachten dat het huis was van ’s lands bekendste interieurontwerper wat bijzonders is. Dat is inderdaad het geval: het geheel ziet er vanbinnen meer uit als een museum dan als een huis. Uiteraard is Jan’s favoriete kleur overheersend: het is vooral wit wat de klok slaat.

Dan nu de belangrijkste ruimte: de garage. Helaas is daar maar één foto van, maar het is wel een fraai plaatje. Qua auto’s had Jan des Bouvrie een onberispelijke smaak, we kunnen niet anders zeggen.

Ondanks het feit dat wit zijn favoriete kleur is, zijn alle vier de auto’s die we in de garage zien zwart. Er zijn maar twee auto’s volledig in beeld: een Corvette C1 en een Porsche 356 Speedster. De andere twee auto’s waarvan je alleen de kont ziet zijn een Ferrari 246 Dino en een Jaguar E-Type.

De garage van Jan des Bouvrie biedt trouwens plaats aan zes auto’s, dus wie weet staat er buiten beeld nog meer leuks. Waarschijnlijk een zwarte Volvo P1800S en een zwarte Citroën DS, want die had Jan ook in zijn bezit.

Op de achtergrond zijn ook nog foto’s te zien van een andere auto die Jan des Bouvrie in zijn garage had: een Alfa 8C. Deze was wél wit, als een van de weinige 8C’s. Deze auto stond begin vorig jaar al te koop.

Of de collectie klassiekers ook nog te koop komt weten we niet. Het huis eromheen staat nu in ieder geval wel te koop. Het gaat om een villa met een oppervlakte van 1.344 vierkante meter op een perceel van 21.872 vierkante meter. De vraagprijs? €10.000.000.

Foto’s: Funda

Met dank aan Erik voor de tip!