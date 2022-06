Goed nieuws voor Verstappen: motor Leclerc is niet meer te redden

Voor de neutrale kijkers is het minder fijn nieuws en voor Ferrari-fans al helemaal niet.

De Formule 1 is – net als het leven – niet eerlijk. Je kunt als coureur nog zo goed je best doen, als de techniek je in de steek laat is het klaar. Daar kwamen zowel Max Verstappen als Charles Leclerc tot twee keer toe achter dit seizoen. Dat is dan wel weer eerlijk.

Max had vooral in het begin van het seizoen problemen, maar nu is zijn grootste titelrivaal aan de beurt. Tot twee keer toe viel hij uit terwijl hij aan de leiding reed. Dat moet een van de meest frustrerende dingen zijn die je kunnen overkomen als coureur.

Dat de motor de boosdoener was in Azerbeidzjan, werd al vrij snel duidelijk. De Ferrari van Leclerc braakte namelijk blauwe rookpluimen uit. Wat het precieze probleem was heeft Ferrari echter voor zich gehouden.

De Italiaanse renstal geeft nu wel een update over de motorproblemen. Ze brengen geen goed nieuws. Althans, niet voor de Ferrari-fans. De power unit van Leclerc is namelijk niet meer te redden, zo laten ze weten. Verder treedt Ferrari niet in detail.

Wat zijn de consequenties hiervan? Nou, dit betekent dat Leclerc een gridstraf boven het hoofd hangt. Dat zal in eerste instantie afhangen van de turbo. Ferrari had namelijk al een beroep moeten doen op een derde turbo na de problemen in Spanje.

Zodra Ferrari nu een vierde turbo gebruikt moet Leclerc een gridstraf van 10 plaatsen incasseren. Als Ferrari besluit dat dit in Canada te doen is een tiende plaats het hoogst haalbare voor Charles tijdens de kwali morgen. Hij krijgt sowieso een gridstraf op het moment dat zijn nieuwe power unit vervangen moet worden. En dat gaat vroeg of laat gebeuren.

Het kampioenschap wordt er daarmee niet spannender op. Max loopt op dit moment al 34 punten uit op Charles Leclerc. Maar goed, we hebben nog 14 races te gaan, dus Ferrari heeft nog volop gelegenheid om terug te slaan.