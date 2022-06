Uitslag Formule 1: Grand Prix van Azerbeidzjan 2022

Wie is er vanavond in de olie, na het winnen van de Grand Prix van Azerbeidzjan?

In de verzengende hitte van Bakoe, is het vandaag tijd voor ronde 8 in het wereldkampioenschap Formule 1 van 2022. De man van het moment is momenteel Sergio Perez. Hoewel de Mexicaanse teammaat van Verstappen onder de streep maar één van de voorgaande zeven GP’s gewonnen heeft, zijn velen verrast door het feit dat Sergio dit jaar zo dicht in de buurt van onze held Max zit. De hype is echt op het moment, zeker nadat Perez ook gisteren in de kwalificatie sneller was dan Verstappen.

Het snelst was echter wederom Leclerc in de Ferrari. Het wordt inmiddels een bekend beeld dit seizoen. Voor Charles Marc Herve Perceval was het alweer zijn zesde pole van het seizoen. Alleen in Saoedie-Arabië (Perez) en Emilia Romagna (Verstappen) ging de eerste startplek naar iemand anders. Gelukkig voor oranje brillen zijn de races tot op heden een ander verhaal geweest. Op de zondagen komt Red Bull doorgaans een stukje beter uit de verf.

Gaat dat vandaag andermaal het geval zijn? Overleven de coureurs van Mercedes en Ferrari 51 rondjes porpoising? Blijft Bottas een geweldige vent? We gaan het zien, in de Grand Prix van Azerbeidzjan in 2022!

Start

Vorig jaar stond Perez met één ronde te gaan op pole position met Lewis Hamilton vlak naast hem. De Mexicaan verknalde de uitgelezen mogelijkheid bijna, ware het niet dat Hamilton de magische knop van zijn W13 te vaak betast had. Sergio heeft desalniettemin gezien wat hij moet doen vanaf P2 op de grid. En hij slaagt erin precies dat te doen!

Leclerc lijkt weliswaar goed van zijn plek te komen, maar Perez kiest brutaal de binnenkant van de bocht en gaat naar P1. Een lekkere start voor de Mexicaan die nu een Monegaskische buffer heeft naar Verstappen, waardoor mogelijke teamorders de ijskast in kunnen. De rest van de top-10 houdt bij de start positie, met uitzondering van Vettel en Tsunoda. De eerste steelt een plekje van de laatste en stoomt daarmee op naar P8. Latifi maakt een domme vout en krijgt een stop & go voor het niet innemen van de juiste startpositie.

Al snel zien we vervolgens dat de Red Bulls wat sneller zijn in deze fase van de race dan de Ferrari’s. Perez trekt een gaatje van een dikke twee seconden naar Leclerc. Verstappen zit op het vinkentouw bij CL16, maar vooral aan Sainz zien we dat de F1-75 het moeilijk heeft. Carlos heeft na vijf rondes al vier seconden achterstand.

Je zou zeggen dat de activatie van de DRS dit een appeltje-eitje zou maken voor Verstappen. Dat valt echter zwaar tegen. Hoewel de Red Bull in zijn eentje al veel sneller is dan de Ferrari op het rechte stuk, bijt onze held zich meerdere rondjes stuk op Leclerc. Maar dan schudt technische malheur voor Sainz de zaken voor het eerst vanmiddag op. En gek genoeg, soort van in het voordeel van Ferrari.

De erkende meesters der strategie van Ferrari, kiezen er namelijk voor onder de resulterende virtual safetycar te stoppen met Leclerc. Bijna de volledige rest van het veld doet dat ook…maar Red Bull niet, noch met Perez, noch met Verstappen. Het lijkt een blundertje te zijn. Als de Virtual Safetycar eindigt vlak voordat de Red Bulls de pit entry bereiken, heeft Leclerc dertien seconden achterstand op Perez en vers rubber onder de Fezza. Wordt een interessante dit qua bandenstrategie.

Mid Race

Nadat Vettel een puike opmars in het putje gooit bij een inhaalpoging op Ocon, kruipt Verstappen stiekem dichter in de buurt van Perez. Verstappen gaat hem uiteindelijk dan ook voorbij. Het team roept naar Perez op de radio ‘no fight’. Aan het eind van ronde zestien komt Perez vervolgens als eerste van de Red Bulls binnen. Maar hij heeft een stop die zonder aanwijsbare reden drie seconden te langzaam is. Echo’s van Barrichello en Bottas.

Als Verstappen twee ronden later stopt, houdt hij exact de drie seconden die Perez verloor in de pit over op de Mexicaan. Onze held kan nu op jacht naar Leclerc die dus oudere bandjes heeft. Maar opeens is er een grote Italiaanse rookwolk en is dat een mute point. Leclerc valt andermaal vanuit de leiding uit met een opgeblazen power unit bij het opkomen van het lange rechte stuk. Dat zijn nu drie races op rij die de Monegask uit zijn handen ziet glippen. Wat is ‘ouch, ouch, ouch’ in het Italiaans?

De Red Bulls gaan dus op pad naar de volgende 1-2, maar ook het zusterteam gaat lekker. Gasly haalt Ricciardo in voor P4, terwijl Tsunoda Ocon verschalkt voor P7. De Red Bull powertrain gaat dus goed. Datzelfde kan niet gezegd worden voor de Ferrari krachtbronnen. Na Sainz en Leclerc valt ook Guanyu Zhou uit met technische problemen.

Technische problemen van hele andere aard zijn er voor Lewis Hamilton. Over de radio laat de Brit weten dat zijn rug hem aan het vermoorden is. De Mercedes bouncet als een basketbal over het circuit heen. Russell stevent echter af op een makkelijk podium wat voor hem de pijn zal verzachten. Hamilton daarentegen vecht om P4, waar hij na zeven titels niet per se naar zal snakken alsof het een half flesje Spa Reine in de woestijn is.

Zo zwaar als Hamilton het heeft, zo makkelijk gaan de zaken voor Verstappen. De Nederlander heeft met twintig ronden te gaan negen seconden op Perez, die de charge op lijkt te hebben gegeven. Het team vertelt Max dat hij het een beetje rustiger aan kan doen. Als Magnussen uitvalt met technische problemen liggen vier van de zes auto’s met Ferrari motor uit de race. Alleen geweldige vent Bottas en Schumacher rijden nog rond, maar doen dat beiden buiten de punten. Geen goede F1 dag voor Maranello dus.

De uitvalbeurt van de Haas zorgt voor de tweede virtual safetycar. Dat betekent dat Red Bull nog een veiligheidsstop inbouwt voor beide coureurs. Ook Ricciardo heeft hiermee mazzel. De Ozzie was nog niet gestopt en kan dat nu doen zonder al teveel tijdverlies. Ook Hamilton stopt nog een keer, terwijl de Alpha Tauri’s dat niet doen. Een beetje een optimistische keuze van het junior team van Red Bull, daar beide coureurs op banden rijden die er al 24 ronden op hebben zitten. Hamilton maakt dan ook snel werk van Tsunoda en kan daarna met veel verser rubber op jacht naar Gasly. In een herhaling zien we dat bij de Japanner de DRS maar voor de helft open gaat. Dat hebben ze kennelijk toch niet helemaal voor elkaar die DRS binnen de Red Bull familie.

Finish

Zoals Olav Mol zegt ‘saaie F1 races bestaan niet’. Nou ben ik dat in principe eens met de commentaar-veteraan, maar na het interessante begin, komt deze race daar nu wel bij in de buurt. Na de uitvalbeurt van Leclerc en de matige pitstop van Perez is de angel er wel uit, in ieder geval voor het podium. In de rest van de top-10 zijn er gelukkig nog wel mooie gevechten. Tsunoda kan daar echter geen deel meer van uitmaken nadat de wedstrijdleiding zijn race vernaggeld middels een goede ouderwetse gehaktbal-vlag. Ze hadden de Japanner ook gewoon kunnen vertellen zijn DRS niet meer te gebruiken…

Je zou verwachten dat Ricciardo op verse mediums iets zou moeten kunnen uitrichten tegen Alonso. Maar de McLaren blijkt gewoon niet te gaan op de mediums. Waar DR3 in het begin van de race sneller was dan LN4 op de hards, is nu het tegenovergestelde het geval. Ondanks het feit dat de hards van Norris veel ouder zijn dan de mediums van Ricciardo.

Gasly heeft ondertussen steeds meer spijt dat zijn team hem niet binnen heeft geroepen tijdens de tweede VSC. Hamilton zit inmiddels namelijk in zijn staart. De Fransman doet zijn best, maar kan dit niet houden. In ronde 44 komt nummer 44 langszij. Tenzij er nog iets bizars gebeurt zoals vorig jaar, lijkt de top-5 daarmee beklonken.

Bij McLaren is men nog druk aan het overleggen wie van de twee coureurs Alonso aan mag vallen. Voorlopig lijkt geen van tweeën daar echter echt toe in staat. Aston Martin besluit met Stroll maar gewoon te stoppen en het volgende week overnieuw te proberen in Strolls eigen Canada. De Canadees reed toch al rond op een kansloze positie na een matige kwalificatie gisteren.

Eigenlijk is er geen drama meer, behalve het Netflix-drama bij McLaren. Alonso is uit beeld verdwenen, maar Norris is niet blij met de opdracht om achter Ricciardo naar de finish te rijden. LN4 doet nog een halve poging om DR3 dan maar op de baan in te halen, maar besluit dat toch niet te doen. Zo blijft de top-10 zoals het was. Vettel wordt zesde, Alonso zevende, Ricciardo achtste voor Norris en Ocon pakt het laatste beschikbare puntje. De snelste ronde gaat overigens naar Perez, die daarmee toch nog een puntje steelt van Verstappen. Red Bull 1-2 in het kampioenschap, Red Bull eerste in het constructeurs kampioenschap. Het ziet er goed uit voor team Oostenrijk.

Volledige uitslag Formule 1 Azerbeidzjan 2022

VERSTAPPEN – Red Bull Perez – Red Bull Russell – Mercedes Hamilton – Mercedes Gasly – Alpha Tauri Vettel – Aston Martin Alonso – Alpine Ricciardo – McLaren Norris – McLaren Ocon – Alpine

DNF

Sainz – Ferrari

Leclerc – Ferrari

Zhou – Alfa Romeo

Magnussen – Haas F1