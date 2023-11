Goed nieuws voor zuinige Zeeuwen: vanaf 2025 gratis door de tunnel

Vanaf 2025 kun je eindelijk ongestoord heen en weer karren tussen Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Beveland, zonder extra kosten.

De Zeeuwen hebben het niet getroffen: uitgerekend in de provincie waar de zuinigste mensen wonen is autorijden extra duur. Als je door de Westerscheldetunnel moet ten minste. En er zijn toch wel wat Zeeuwen die daar regelmatig moeten passeren.

Het is daarom een “langgekoesterde wens van de Zeeuwen” (zoals de overheid het mooi omschrijft) om de Westerscheldetunnel tolvrij te maken. Want ja, geld uitgeven is nu eenmaal niet de favoriete hobby van ons Zeeuwen.

Het was ook nooit de bedoeling om eeuwig tol te heffen, maar volgens de oorspronkelijke plannen zou de tunnel (die is geopend in 2003) pas vanaf 2033 tolvrij worden. De Zeeuwen krijgen echter hun zin: de overheid heeft nu officieel besloten dat de tunnel al vanaf 2025 tolvrij wordt. Dat klinkt misschien nog ver weg, maar vergeet niet dat het al bijna 2024 is.

Door de tunnel acht jaar eerder tolvrij maken loopt de overheid natuurlijk wel een sloot geld mis. Er wordt een bedrag van €140 miljoen voor vrijgemaakt. Volgens gedeputeerde Harry van der Maas is dit het echter waard. Harry spreekt van een “belangrijke impuls voor de leefbaarheid en economie van Zeeland.”

Wat kost het momenteel dan om door de tunnel te mogen? Met een normale personenauto betaal je €5 per passage. Met een speciaal apparaatje (een t-tag) kun je korting krijgen: dan betaal je €3. Als je meer dan 150 keer per jaar passeert krijg je extra korting en betaal je €2,50. Alsnog kan het flink oplopen: als je vijf keer per week heen en weer moet betaal je zo €1.200 per jaar.

Vooralsnog geldt de vrijstelling alleen voor personenauto’s en motoren. De genoemde €140 miljoen is niet genoeg om de Westerscheldetunnel ook voor vrachtwagens tolvrij te maken. Daar wordt echter nog aan gewerkt, dus wie weet komt daar ook nog geld voor vrij.