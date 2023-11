Prijs nieuwe Peugeot (e-)3008 valt niet mee

De kersverse Peugeot e-3008 is best wel premium qua prijs.

Ja, de nieuwe Peugeot 3008 is de zoveelste cross-over van Stellantis. Toch is dit wel een belangrijk model. Dit is namelijk het eerste model van Stellantis op het nieuwe STLA Medium-platform. En het zal zeker niet de laatste zijn.

Met dit platform is er ruimte voor zowel verbrandingsmotoren als grote accu’s, waardoor er nu voor het eerst een e-3008 is. Dit is meteen de auto met de grootste range tot nu toe binnen het Stellantis-concern: tot wel 700 km.

Wat die versie gaat kosten weten we nog niet, maar we krijgen nu wel de prijs van de instap-e-3008. Deze heeft een accupakket met een capaciteit van 73 kWh, waarmee je ook al 525 km range hebt. Niet verkeerd voor een instapper. Voor deze Peugeot e-3008 met 73 kWh-batterij betaal je €48.190. Op subsidie hoef je dus niet te rekenen.

Qua uitrustingsniveaus heeft Peugeot het niet al te ingewikkeld gemaakt: die zijn er maar twee. Voor het genoemde bedrag krijg je de Allure, met standaard metallic lak, 19 inch lichtmetaal, keyless entry en een achteruitrijcamera. Naast de Allure is er verder alleen nog de GT-uitvoering.

Wil je toch liever een verbrandingsmotor, dan kun je voor de Peugeot 3008 Hybrid 136 gaan. Dit is geen echte hybride, maar een mild hybrid met een 136 pk sterke driepitter. Dit is vooralsnog de enige motorvariant, maar er komt later volgt nog een plug-in hybride met 195 pk.

Concurrentie

Voor de vergelijking met de concurrenten gaan we even terug naar de elektrische versie. Die heeft vooralsnog geen concurrentie uit eigen huis, want de elektrische cross-overs die Stellantis tot nu toe heeft zijn allemaal een maatje kleiner. Alsnog zijn er genoeg rivalen:

MG Marvel R (180 pk, 402 km range): €44.485

Tesla Model Y (347 pk, 455 km range): €44.990

Volkswagen ID.4 (174 pk, 528 km range): €45.590

Volvo XC40 Single Motor (238 pk, 475 km range): €45.995

Kia EV6 (170 pk, 394 km range): €45.995

Peugeot e-3008 (210 pk, 525 km range): €48.190

Skoda Enyaq iV 85 (286 pk, 565 km range): €49.990

Hyundai Ioniq 5 (170 pk, 384 km range): €49.295

Uit deze vergelijking kunnen we concluderen dat de Peugeot e-3008 niet de goedkoopste is. Zeker niet als je de bedenkt dat de auto’s uit dit rijtje bijna allemaal groter zijn (en in aanmerking komen voor subsidie). De e-3008 heeft weliswaar een grote range, maar dat heeft de ID.4 ook. En voor 1.000 piek meer heb je een Enyaq iV 85 met meer range, meer vermogen én meer ruimte.

Wat je natuurlijk ook nog kunt doen: even wachten op de Peugeot e-3008 met 700 km range. Die zal niet goedkoop zijn, maar dat is qua actieradius wel een unieke aanbieding.