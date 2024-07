Goedkoopste 1M Coupé van NL is duurder dan M2

De goedkoopste BMW 1M Coupé in ons land op Marktplaats kost meer dan de goedkoopste BMW M2 Coupé in ons land op Marktplaats. Dus welke moet je dan kiezen?

Soms is de oude generatie beter dan de nieuwe generatie. Althans, dat zeggen mijn ouders altijd. Wellicht bedoelen ze hun eigen ouders, met die uitspraak. In dit geval hebben we het natuurlijk over auto’s. Nieuwe auto’s zijn namelijk niet altijd beter. Of laten we dat anders verwoorden: nieuwe auto’s zijn niet noodzakelijkerwijs leuker om te rijden.

Dat komt door wetgeving (veiligheid & milieu) en de constant veranderende smaak van de consument (alleen senioren kopen nieuwe auto’s en senioren willen hoog zitten). Ja, je kan auto’s bouwen die alleen een petrolhead gaat kopen (hallo Honda NSX), maar daar gaat de schoorsteen niet van roken. Maar nieuwer is dus niet altijd euker.

Boven de 40 mille grens, níet eronder

In dit geval hebben we het dan over de BMW M2 Coupé. Enkele weken geleden konden we jullie melden dat deze nét onder de 40 mille-grens is gedoken. Daarmee is de M2 officieel dus goedkoper dan zijn voorganger, de BMW 1M Coupé. Om je geheugen even op te frissen, dat was een Long Beach Pearl M2 Coupé met handbak uit 2016 met zo’n 140.000 km.

Voor nu hebben we de goedkoopste BMW 1M Coupé voor je. We vallen maar meteen met de deur in huis, deze kost 42.950 euro. Dan heb je het over een exemplaar uit 2012 met 162.509 km. Ietsje ouder en wat meer kilometers dus.

Volgens hoofdredacteur @michael is de kleur Alpinweiss III de kleur die je absoluut niet wil hebben voor deze auto, maar daar is ondergetekende het niet mee eens.

Ten eerste omdat ik een 530d heb in exact dezelfde kleur. Ten tweede omdat oranje op misschien op den duur wat vermoeiend wordt en bij zwart (de enige andere mogelijkheid) alle details die de 1M bijzonder maken – wegvallen.

Met name die uitgeklopte wielkasten zijn een lust voor het oog. De 1M is niet mooi in de traditionele zin, maar een heerlijke dikke Frankensteinmobiel in de geest van de M Coupé (je weet wel, die clownschoen). Daarbij is Alpinweiss een historisch verantwoorde kleur, je kon het ook krijgen op de 2002 Turbo, M1 en andere legendarische BMW’s.

Goedkoopste BMW 1M Coupé

Qua opties zat je met een 1M altijd wel goed, de meest items waren standaard namelijk. De lendensteun was een goedkope optie, maar is niet aanwezig. Wel is er een bekerhouder en het rokerspaket.

Dat laatste is altijd makkelijk, niet zozeer om te sjekkies te paffen dan wel vanwege de extra stekker en het afsluitbare bakje. Ook heb je een Harman Kardon-audiosysteem en het grote navigatiesysteem.

Dus ja, dan is nu de keuze aan u? Waar ga jij jouw 40 mille op stukslaan? Een BMW M2 (F87) of een BMW 1M (E82)? Of ga je 12 mille besparen en koop je de witte Z4 sDrive35is van @machielvdd? Die laatste is toch het koopje van de eeuw als je het zo bekijkt. Interesse? De advertentie kun je hier bekijken!

