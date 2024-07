Manhart GER 800 is monster met uniek interieur

De Manhart GER 800 is niet voor muurbloempjes.

Als je net een shot strohrum hebt gehad, lijkt alles daarna een alcoholvrij drankje te zijn. Dat gevoel hebben we een beetje met deze Manhart 800 GER. Dat is in principe een waanzinnig dik apparaat, maar we hebben net de introductie van de nieuwe Corvette ZR-1 achter de rug en dan valt alles daarna gewoon tegen. Tegenwoordig worden we helemaal murw geslagen met pk’s, dat je er een beetje immuun voor wordt.

Maar hey, we werken voor Autoblog en als er iets diks voorbij komt, gaan wij jullie daarvan op de hoogte houden! In dit geval betreft het de Manhart GER 800. De basis voor de auto is de Mercedes-AMG GLE 63S 4Matic+ Coupé, een hele mond vol. Het gaat om de C167-generatie (de opvolger van de C292-generatie, volg jij het nog?).

Standaard is dat al geen muurbloempje, zowel optisch als technisch. Dat wil niet zeggen dat een onsje meer kan. Dat bewijs de Manhart 800 GER dus. Manhart kan goed overweg met deze motor, ze hebben er een setje hybride turbo’s voor en hun eigen MHTronik-software. Het resultaat is een stijging van 188 pk en 150 Nm, dus je hebt nu precies 800 pk en 1.000 Nm tot je beschikking.

Manhart GER 800

Toegeven, dat is minder de Corvette ZR-1, maar desondanks gaat dit kebab-kanon er als een malle vandoor, want vierwielaandrijving is standaard. Prestaties worden verder niet gegeven, maar de standaard versie was ook al geen stakker. In visueel opzicht is de Manhart GER 800 ook afwijkend, dankzij een enorm dikke carbon bodykit van TopCar.

Voor een betere wegligging heeft Manhart de luchtvering aangepast, waardoor je nu 30 mm dichter bij het asfalt staat. Op deze manier vallen de Manhart concave One-velgen perfect in de wielkasten. De wielen zijn dermate groot dat ze er in Almere er een rotonde van kunnen maken (grapje van Norbert, niet van ondergetekende).

Voor meten ze 10,5×23 en achter 12×23. Dit betekent dat je ook enorme banden nodig hebt: 285/35ZR23 voor en 325/30ZR23 achter. Voordeel: bij de Euromaster en Profile Tyrecenter weten alle medewerkers de verjaardag van je goudvis.

Gele remmen

Dan een beetje teleurstellend: de remmen. Je hebt hier te maken met een auto met 800 pk van 2.500 kg. Met een paar inzittenden en bepakking stijgt dat vrolijk door. De remmen zijn weliswaar gemodificeerd, alleen niet op een heel heftige wijze: de hebben de klauwen geel geverfd.

Dat geel past wel mooi bij de striping, welke Manhart nog traditioneel toepast op de auto’s. Overigen kun je wel een remmenupgrade bestellen bij ze. In alle eerlijkheid: de standaardremmen van AMG zijn al behoorlijk goed.

Tenslotte is daar nog het interieur van Manhart 800 GER. Bij elk nieuwsbericht geeft Manhart aan dat een compleet nieuw interieur tot e mogelijkheden behoort, maar dan zien we alleen een setje vloermatten met Manhart-logo. Maar nu mochten ze in de weer gaan.

Helaas is er gekozen voor zwart leer en zwart alcantara, waardoor het niet direct opvalt. Gelukkig is er wel gekozen voor gele stiksels en gele piping, waardoor het alsnog een unieke touch heeft. Wel grappig, we zien AMG-vloermatten, maar je kan ook matje krijgen met Manhart-logo. Koop dan?

