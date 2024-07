Standaard Audi A5 ziet er eigenlijk best fraai uit

Een standaard Audi A5 kan er prima mee door, vind je niet?

Gisteren hadden we een artikeltje over leuke kleuren op een middenklasser. Mensen vergeten nog weleens om een toffe rode kleur te bestellen. Bij de voorbeelden hadden we ook de nieuwe Audi A5 in het Grenadinrot. We konden nog geen rode kleur vinden op een Audi A5 in de map met persfoto’s, dus keken we eventjes in de configurator.

Op de Nederlandse site kan dat nog niet, maar wel op Audi.de. Maar wacht even, dat betekent dat we ook kunnen zien hoe een standaard Audi A5 eruit komt te zien! De persplaten van Audi zijn traditioneel erg gelikt. Dermate gelikt dat het wel renders lijken. Dan zijn het ook nog eens auto’s waarbij alle opties zijn aangevinkt. Nu doen andere fabrikanten het vaak ook, maar dat neemt niet weg dat je alsnog niet echt een idee hebt hoe jouw volgende lease auto eruit komt te zien.

Standaard Audi A5

Kijk, standaard ziet ‘ie er zo uit (gallery onder). Dat is dan met nul opties. Geen enkele. En eigenlijk is het nog steeds dikke prima. Lichtmetalen wielen zijn gewoon standaard, net als in kleur meegespoten bumpers. Sterker nog, zelfs in vergelijking met een auto van 10 jaar geleden is de A5 best goed uitgerust.

Leuk detail: een Audi A5 op benzine heeft een platte uitlaat links en rechts, terwijl de TDI twee pijpjes links heeft. Dat is om het milieuvriendelijke karakter van de TDI’s te onderstrepen, want ook in Duitsland is groen links.

Qua interieur zien we ook wat geinigs. Iedereen kon namelijk zien dat het complete dashboard één groot scherm is. Dat is helaas een trend waar in principe niemand om gevraagd heeft, zo ver wij weten. Het is voor fabrikanten een goedkope(re) manier om alles via het scherm te regelen, maar de crisis-A5 heeft die optie niet. Die heeft namelijk alleen een virtuele cockpit voor je snufferd en een infotainmentscherm in het midden. Dat scherm bij de passagier is een optie. Bestel je die optie niet, dan krijg je een plastic plank in de vorm van een scherm, hahahaha!

Standaard Audi A5 met een paar opties, ZONDER S-Line

Oh, voordat je het S-Line pakket gaat aanvinken, eigenlijk zite de A5 zónder dat pakket met een paar leuke wielen in een mooie kleur er veel beter uit, vind je niet?

Audi S5

Naast de A5 kun je de S5 ook configureren. Die ziet er van zich zelf al ietsje dikker uit, natuurlijk. Dan heb je ook al vaak wat dikkere item die de S-Line ook heeft, plus meer. Denk aan 19 inch wielen, sportstoelen en donkere hemelbekleding. Wel grappig: ook hier moet je bijbetalen voor het scherm voor de passagier.

Nu is dat op zich niet gek, dat moet bij een Porsche Taycan ook, maar het is vooral dat je nu die plastic plank daar heb zitten. Zo’n plank die heel hard schreeuwt “DEZE OPTIE HEEFT U NIET GEKOZEN!!!”.

Audi S5 Avant met alle opties

Uiteraard hebben we ook eventjes gekeken hoe een Audi S5 Avant eruit ziet als je alle opties aanvinkt. Je weet wel, zo’n exemplaar die je over een paar jaar door @bart1976 uit Duitsland laat halen van de eerste eigenaar. We hebben gekozen voor Grenadinrot (uiteraard), 5-arm velgen en een rood lederen S-interieur met de grote sportstoelen.

Uiteraard kunnen smaken verschillen en eigenlijk kan alleen een Alfa Romeo wegkomen met rood lederen bekleding, maar tegenwoordig kun je dat niet eens op een Giulia bestellen.

Nu we weer een Alfa Romeo Giulia hebben betrokken bij een onderwerp dat er totaal los van staat, is het tijd om verder te gaan. Wil je zelf de Audi A5 configureren? Dat kan hier!