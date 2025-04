Verkoop je kapot stukke Porsche 911, op Marktplaats

De 911 van onze opperheld is niet kapot noch stuk. Doch mocht jij wel een aftandse 911 hebben, kan je die gewoon verkopen op Marktplaats.

Vaak prijzen we op deze fameuze internetpagina een aanbod van Marktplaats aan. Dat komt mede omdat we een lange termijn samenwerking hebben met de online bazaar. Maar ook omdat er nou eenmaal veel bleppers aangeboden op de website. Als liefhebber is het interessant daarover te dagdromen en/of op zijn minst te weten wat er zoal in de wereld te koop is.

Op Marktplaats kan je echter niet alleen dingen verkopen, maar ook te koop vragen. Of het nou gaat om die lichtswitch van een Triumph TR7 of de exacte dardabaan die je vroeger ook had; nooit geschoten is altijd mis. En zo kwamen we puur toevallig een interessante advertentie tegen over de Porsche 911. Geen Carrera RS 2.7 te koop, maar verschillende modellen te koop gevraagd. In staat van ontbinding welterverstaan.

De foto bij de advertentie laat een 996 en 997 van voor de facelift zien. Niet toevallig zijn dat de modellen die bekend staan om hun potentiële motorellende. Nu is het altijd zo dat dingen op het internet vaak heftiger worden voorgesteld dan ze zijn. Veel neunelfers van deze Baureihen komen in werkelijkheid nooit een probleem tegen in hun leven. Maar het is wel zo dat de kans mits je niks aanpast hierop aanwezig is (tussenaslagersets enzovoorts).

Mocht dat nou echter gebeuren; niet getreurd. De plaatser van de advertentie wil deze bleppers na de fatale schade graag van je overnemen. En ook andere modellen zijn welkom. Zo lang ze maar schade hebben van enige aard. Er is geen discriminatie. Enthousiast vermeldt de aankoper:

Porsche 964/993/996/997/991 etc. met motorschade, andere defecten / schade’s kunt u natuurlijk ook aanbieden!

Cabriolet / Targa / Coupe / Turbo etc. graag alles aanbieden!

Ook als de motor al gedemonteerd is!

Mocht u er een hebben die defect is en deze willen verkopen dan kunt u mij altijd een mail sturen, bericht via whatsapp sturen, of bellen.

Waarvan akte. VERKOOP DAN?