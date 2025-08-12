Koop de lekkerste 911 Targa van Marktplaats!

Alleen jammer dat het kenteken net te laat aangevraagd is…

De 911 Targa is rationeel misschien niet de logische variant, maar hè, sinds wanneer is een Porsche kopen rationeel? De looks van de Targa zijn al reden genoeg om er eentje te kopen. En dit exemplaar op Marktplaats maakt helemaal hebberig.

Dat begint al met het kleurtje: Lava Orange. Deze kleur kennen we van de GT3 RS, maar op een 911 Targa zie je deze kleur vrijwel nooit. Volgens de advertentie is deze auto ook niet samengesteld door een klant, maar door Porsche zelf. Dit was een demo, die op foto’s samen met een GT3 RS en een Turbo S in Lava Orange te zien is.

De 911 Targa is sowieso al retro met de klassieke rolbeugel, maar bij dit exemplaar is er nog een schepje bovenop gedaan. De auto is achteraf voorzien van velgen in Fuchs-stijl en pepita bekleding in het interieur. Daarmee klopt het plaatje helemaal.

Motorisch gezien gaat het om een 4S. Vierwielaandrijving heeft de Targa altijd, maar je kon kiezen tussen de Targa 4, de Targa 4S en de Targa 4 GTS. In dit geval gaat het om de 4S, met 420 pk en 500 Nm koppel. De transmissie is gewoon een PDK. Dat is iets minder retro, maar verder niet erg. Als leuk extraatje is de auto nog voorzien van een Akrapovic-uitlaatsysteem.

Al met al is dit een hele lekkere Targa. De OCD’ers in ons midden zullen zich alleen een beetje ergeren aan het kenteken. Helaas is de auto bij het invoeren nèt iets te laat aangemeld bij de RDW, waardoor er 994 op het kenteken staat en niet 991. Maar ja, altijd nog beter dan 992 of 993.

Helaas is de eigenaar vergeten de kilometerstand in te voeren op Marktplaats, maar op de laatste factuur kunnen we zien dat er zo’n 84.000 kilometer op de klok staat. De eigenaar wil er €114.991 voor hebben.