997 GT3 RS op Marktplaats is een waanzinnige youngtimer

In het groen, bij de dealer. Een prachtige Porsche 997 GT3 RS op Marktplaats!

Een GT-product van Porsche is toch wel andere koek. Maar heel eerlijk. Van al die moderne exemplaren, denk 992 GT3 RS, krijg ik het niet bepaald warm. Gave producten hoor, maar die moderne auto’s lijken inmiddels enorme karikaturen van zichzelf. Vandaag gaan we terug naar de basis met deze 997 GT3 RS op Marktplaats.

Het komt niet vaak voor dat een dealer zo’n GT3 RS in de showroom heeft staan. Voor dit soort exemplaren ben je wat vaker aangewezen op handelaren die er eentje verkopen in opdracht van een verzamelaar. Want de 997 GT3 RS is inmiddels echt een collectors item geworden. Een verdwaalde 992 GT3 RS is af en toe wel te spotten in Amsterdam (echt waar), maar dit is een ander verhaal.

997 GT3 RS op Marktplaats

Deze GT3 RS komt uit de tijd dat je nog wekelijks voor de buis gekluisterd zat om naar Top Gear te kijken op Veronica. Dit specifieke exemplaar wordt te koop aangeboden door Porsche Centrum Gelderland. Uitgevoerd met een mooie alcantara hemelbekleding, de 19 inch wielen, het Club Sport pakket en natuurlijk de lichtgewicht kuipstoelen

De occasion komt uit 2008 en heeft slechts 13.511 kilometer gereden. Wat zei ik ook alweer over collectors item? Het voordeel van een Porsche-dealer: er is sprake van officiële garantie. Deze 997 GT3 RS komt met de Porsche Youngtimer & Classic Approved garantie.

De 997.1 GT3 RS is uitgerust met een atmosferische 3.6 liter zescilinder boxermotor. Uit een tijd dat het meer ging om rijden dan pk’s. 415 pk op 1.375 kg. Een PDK was er nog niet in die tijd op de GT3 RS, als je zelf goed kunt schakelen is 0-100 km/u in 4,2 seconden mogelijk. De top is 310 km/u. Best een flinke top voor zo’n gevleugelde machine.

Het prijsje? 259.900 euro. Koop dan.