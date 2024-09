McLaren opgesloten in villa van 3,45 miljoen euro

Een glazen carport om je McLaren in te zetten, best uniek!

Je wil je trots niet verstoppen in een garage, maar buiten parkeren is ook zo wat. Zou dat misschien de gedachte zijn achter deze glazen carport? Het is in elk geval een bijzonder aangezicht. Heeft de glazenwasser ook weer wat extra ramen om te lappen.

Glazen carport!

Deze carport staat tussen twee gebouwen in en is onderdeel van een groot perceel waar een landhuis op gevestigd is. Met 2.622 vierkante meter aan oppervlakte kun je het rondje hardlopen gewoon in de tuin doen. Het landhuis zelf is met 648 vierkante meter woonoppervlakte ook niet te karig.

Het huis is volgens Quote van e-bike ondernemer Patrick de Wit. Deze meneer zou twee jaar geleden de villa aangekocht hebben voor 2,95 miljoen euro. Nu staat het huis te koop op Funda voor 3,45 miljoen euro. Blijkbaar is de ondernemer na twee jaar alweer uitgekeken op het stulpje.

Als de hekken openen zien we een mooie oprit met uitzicht op een bijgebouw. Deze kan functioneren als garage, want we zien twee elektrisch bedienbare toegangsdeuren. Hier kunnen twee auto’s geparkeerd worden. De mooiste parkeer je in de glazen carport natuurlijk, zo kun je er altijd naar kijken. De twee andere bolides mogen in de garage slapen. Mooi zat.

De villa is voor de rest van alle gemakken voorzien. Er is een poolhouse, een riant buitenzwembad en een jacuzzi. Met de ruime opzet van de tuin kun je in de zomer al je matties uitnodigen voor een gezellige barbecue. Moet je natuurlijk wel die glazen carport laten zien waar je favoriete bolide staat te shinen. In het geval van de huidige bewoner is dat een McLaren 600LT. En nee, de McLaren is niet echt opgesloten zoals de titel suggereert. Geintje natuurlijk.

Wat heb je liever. Voor 3,1 miljoen euro een rijtjeshuis in Amsterdam, of voor 3,45 miljoen deze waanzinnige villa in Hierden (Gelderland). Laat het weten in de comments!

Met dank aan Leroy voor de tip!