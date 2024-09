Nieuwe BMW 5 Serie Touring instapper én dikke 550e xDrive

BMW 550e xDrive Touring, ja dat klinkt toch dik voor elkaar?

Met het najaar in aantocht en de zomer achter ons introduceert BMW modeljaarupdates. In het geval van de 5 Serie is er het belangrijkste nieuws te melden, het merk brengt namelijk drie nieuwe motorvarianten naar het model.

Voor de 5 Serie introduceert BMW de 520i Touring, de i5 Touring met xDrive en als laatste een dikke plug-in hybride uitvoering met de naam 550e xDrive Touring. Laten we drie varianten eens ontleden.

Nieuwe instapper

Te beginnen met de 520i Touring. Per 1 november staat dit model in de prijslijsten met een prijs van 69.823 euro. Dit model combineert een viercilinder benzinemotor met 48V Mild Hybrid techniek. Het systeemvermogen bedraagt 208 pk en 310 Nm koppel.

Met de introductie van deze nieuwe instapper is de 5 Serie Touring enkele duizenden euro’s bereikbaarder geworden. Bovendien gaat dit een modelvariant zijn die een bredere groep aanspreekt. Tot op heden bestond de line-up voor de Touring uit een 520d, 520x Drive, 530e, 530e xDrive, 540d xDrive, i5 eDrive40 zoals onze duurtester en de i5 M60.

Nieuwe elektrische variant

De nieuwe elektrische variant betreft de BMW i5 xDrive40 Touring. Dat is de bestaande eDrive40 zoals we die kennen, maar dan met vierwielaandrijving. Net even wat minder relevant voor de Nederlandse markt. Voor veel mensen is vierwielaandrijving geen must op een auto om aan te vinken. Met de reguliere eDrive40 komen ze er ook wel. Gaan we meteen door naar de dikste PHEV.

BMW 550e xDrive Touring

Want dat is de nieuwe BMW 550e xDrive Touring! Een plug-in hybride topmodel. Dit model komt onder de M5 en moet de dikste 5 Serie met benzinemotor uit de line-up worden zonder M GmbH magie.

Bij voorgaande generaties stond deze benaming voor een puike achtcilinder. Helaas moeten we het hier ‘slechts’ doen met een zes-in-lijn benzinemotor en een elektromotor. Het systeemvermogen bedraagt 489 pk en 700 Nm aan koppel. Daarmee sprint de BMW 550e xDrive Touring in 4,4 seconden naar 100 km/u. De topsnelheid is begrensd op 250 km/u.

De plug-in hybride Touring krijgt een 19,4 kWh accupakket. De actieradius bedraagt 82-90 kilometer volgens de WLTP-test. Met een 11 kW lader is de accu in zo’n 2 uur opgeladen. In combinatie met de benzinetank van 60 liter kun je serieuze kilometers maken op een langer afstand. Het beste van twee werelden.

Er zijn geen concessies gedaan voor de kofferbakruimte. Er is 570 liter beschikbaar en dat is met alles plat te vergroten tot 1.700 liter. De nieuwe BMW 550e xDrive Touring komt voor 85.475 euro in de prijslijsten te staan.