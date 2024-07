Zo is de nieuwe BMW 5 Serie Touring helemaal compleet

Gebrek aan ruimte was waarschijnlijk al geen probleem voor de nieuwe BMW 5 Serie en nu al helemaal niet meer.

Als we op de Duitse drie letten, lijkt het alsof het massagedrag hun niet zo veel doet. De meeste automerken besparen op vrijwel elk carrosserietype om juist in elke klasse een crossover aan te bieden. Audi, BMW en Mercedes blijven echter vrijwel alles wat ze ooit hebben verzonnen nog op een manier aanbieden. Zo komt er uiteraard weer een nieuwe 5 Serie om de zakenmannen van een auto te voorzien en daar kwam dit jaar uiteraard ook weer een Touring bij. Voor BMW extra leuk, want omdat de G60-generatie 5 Serie er ook als EV is, heeft BMW ook één van de eerste volledig elektrische stationwagons aan te bieden.

5 Serie

Maar als je de BMW 5 Serie Touring (G61) liever met stookoliemotoren hebt, dan mag dat ook. En daarin is BMW ook nog steeds lekker traditioneel. Je mag kiezen uit de 530e (PHEV met 299 pk) met of zonder xDrive, of een heus aanbod diesels! De 530d is niet meer, maar de 303 pk sterke 540d xDrive nog wel. En als basis heb je de 520d met 197 pk. Die toont de Sloveense tak van BMW vandaag met een nieuwe toffe accessoire.

Dakkoffer

De BMW 5 Serie Touring is weer ietsje gegroeid ten opzichte van de G31 die hij opvolgt. Met 5.060 mm is hij officieel de vijf-metergrens gepasseerd. Grappig genoeg scheelt het helemaal niks qua kofferbak. Die is standaard 570 liter groot en met de banken plat een riante 1.700 liter. Dat zijn 283 sixpacks Spa Rood met ruimte voor wat losse flessen!

En toch zijn stationwagon-rijders gulziger dan Rupsje Nooitgenoeg, want je ziet ze vaak genoeg met dakkoffers. BMW doet ook een duit in het zakje met een op maat gemaakte dakkoffer voor de 5 Serie. De box, die als typenaam ‘520’ heeft, meet 520 liters. Goh! En hij zit ook nog eens op een 520d. Alsof ze het erom doen.

Maar goed, je zou maar net 520 liter extra nodig hebben. De 520d op de foto’s, die overigens fraai is samengesteld in Phytonic Blue met de optionele Styling 938M-velgen, laat ook zien dat de box geverfd is in dezelfde kleur. Al wordt niet duidelijk of de box altijd Phytonic Blue is, die kans bestaat namelijk ook. Dan moet je rode tinten vooral links laten liggen. De box is 2,35 meter lang en volgens BMW is hij ontworpen om zo aerodynamisch te zijn dat je hem nauwelijks merkt op je dak. Ook zitten er aan beide kanten scharnieren dus je kan kiezen vanuit welke zijkant je hem benadert.

Volgens de Nederlandse webshop zou de dakkoffer 1.060 euro kosten, al is die gewoon zwart. Wat de meerprijs is voor de lakkleur van de auto/blauw is niet bekend.