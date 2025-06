Deze Citroën op Marktplaats is duurder dan een nieuwe Ferrari

Deze Citroën is extreem prijzig.

De Citroën DS is een van de fraaiste Franse auto’s ooit gemaakt, daar is vriend en vijand het over eens. Daarom moet je ook flink in de buidel tasten voor een mooi exemplaar. Denk aan 30 à 40 mille. We hebben echter op Marktplaats een DS gevonden die nog een stukje duurder is. Zeg maar gerust 10 keer zo duur.

Schrik niet: deze tweedehands Citroën kost €325.000. Daarmee is het met grote afstand de duurste Citroën van Nederland. Om even aan te geven hoe duur deze auto wel niet is: voor dit geld kun je ook een gloednieuwe Ferrari 296 GTB kopen. Om eens wat te noemen.

Goed, waarom is deze DS zo extreem duur? Om te beginnen is het de cabrio, wat sowieso een zeldzaamheid is. Er zijn maar 1.365 officiële DS Cabriolets gebouwd, plus nog wat onofficiële exemplaren.

In dit geval gaat het om een ‘Le Caddy’ van de bekende coachbuilder Chapron. Zij bouwden de officiële cabrio’s voor Citroën, maar produceerden ook eigen varianten. Dit waren zeer exclusieve auto’s, waarvan dit exemplaar er eentje is.

Dan nog is €325.000 heel veel geld, maar dat zit ‘m in het feit dat de auto van top tot teen gerestaureerd is. De vorige eigenaar heeft kosten nog moeite gespaard om de auto in perfecte staat te krijgen. Volgens de advertentie is er maar liefst €500.000 in deze auto gestoken. Als je het zo bekijkt is €325.000 een koopje.

Eerlijk is eerlijk: de auto is een ware lust voor het oog. Alles ziet er splinternieuw uit, van het interieur tot de motorruimte. Dat mag ook wel voor 5 ton, maar toch… Naast de duurste Citroën van Nederland is dit waarschijnlijk ook de mooiste. Bij interesse kun je terecht op Marktplaats.