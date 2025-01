Dit is de goedkoopste Ferrari 456 van Marktplaats

Voor ruim minder dan een ton koop jij een echte Ferrari 456 met V12 in de neus, op Marktplaats!

De Ferrari 456 was ooit zo’n beetje de laatste productieauto met klapkoplampen. Maar het was ook de eerste Ferrari die de nieuwe designtaal van het merk in de jaren ’90 introduceerde. De 412 was nog een blokkig, bonkig ontwerp stammend uit de jaren ’70. Met de 456 begon Ferrari weer aan een tijdperk met rondere vormen van Pininfarina.

Fun fact: de eerste units werden ook bij Pininfarina gebouwd, maar latere units door Ferrari zelf. Generatiegenoten F355 en 550 Maranello kwamen de stijlvolle 2+2 later vergezellen. Nadat de Frankensteinesque F512M als laatste Mohikaan van de vorige generatie het toneel aan de linkerkant verliet.

Zoals meestal zijn die tijdgenoten van de grotere coupe, inmiddels prijziger dan de 456. Dat heeft met meerdere dingen te maken. Het is eigenlijk altijd zo dat (oudere) 2+2 Ferrari’s net wat minder geliefd zijn dan de tweezitters. Daarnaast heeft de 456, terecht of niet, geen bijzonder goede reputatie qua betrouwbaarheid. Vooral de modellen van voor de facelift (nadien werd de auto 456M, van Modificata, genoemd) worden gezien als auto’s waar je jaarlijks op leegloopt.

Of dat terecht is…? Er zit ongetwijfeld een kern van waarheid in. En ongetwijfeld valt het meestal mee ten opzichte van de horrorverhalen op internet. Er is een bekend filmpje van een journalist die een 456 motor opblaast uit het jaar kruik. Misschien heeft dat de beeldvorming gewoon geen goed gedaan. De 65 graden V12 met cilinders van 456 cc die later ook in de 550 werd gebruikt, is echter niet echt het probleem.

Elektronica is wel een issue, net als de motorsteunen. En daarnaast kampte de 456 met een raar probleempje rondom de raampartij. Wellicht mede omdat er geen B-stijl is, sluit deze naar verloop van tijd vaak niet meer goed af. Je kan het soms wat verbeteren door nieuwe onderdelen te monteren, maar dan komt het weer terug. Volgens de b0iZ op Ferrarichat is/was er ook een permanente fix voor van Ferrari zelf. Doch die kost(te) 10K. Niet het eind van de wereld voor de koper van nieuwe Ferrari’s. Wel net een beetje balen, als je lang gespaard hebt om je jongensdroom (m/v/i) waar te maken. Eventjes informeren dus.

Twee alinea’s over de negatieve kanten is echter eigenlijk veel te veel. Het is een Ferrari. Het design is van Pininfarina. Het ‘echte’ Pininfarina van toen, dat altijd episch was in plaats van hit & miss. Zeiden we al dat er in een V12 in de neus ligt? Binnen word je begroet door Connolly leder dat bijna net zo fraai is als Jennifer Connelly. Er valt kortom, niet veel meer te willen.

Of nou ja, een handbak dan. Want dit goedkoopste exemplaar op Marktplaats, is uiteraard voorzien van de automaat. Anders zou het niet de goedkoopste zijn. Dat betekent dat je wel de mooie pookknop hebt, maar niet de klik-klak gated shifter. De slushbox is de enige traditionele automaat die Ferrari ooit geleverd heeft. Hij zat ook al in de 412. Het is geen slechte bak, maar een deel van de beleving haal je er wel mee weg. Als je een beetje wil cruisen in de omgeving van je vakantiehuisje in Umbrië, is het prima.

De vraagprijs? Zoals reeds verklapt fors onder de ton, namelijk 65K. Het is daarmee niet alleen de goedkoopste 456 op Marktplaats, maar ook een van de goedkoopste Ferrari’s überhaupt op Marktplaats. Slechts een paar Mondials zijn goedkoper. Dan heb je hier wel veel meer auto/Ferrari aan. Koop jij dit exemplaar in Argento Nürburgring met rood lederen interieur? Laat het weten, in de comments!