Goedkoopste Mercedes-AMG illegaal in Nederland

Is er eindelijk een betaalbare Mercedes-AMG, heb je er niks aan in Nederland.

Een product kopen van Mercedes-AMG, BMW M of Audi RS is voor velen een droom van ons. Het zijn toch vaak de ultieme modellen op basis van een regulier product. Dat is hier niet anders. Je kijkt namelijk naar een Mercedes-AMG E-scooter. Er bestond al een Mercedes-Benz variant en nu is er een sausje overgedaan door AMG.

Flauw hè. In diverse Europese landen zijn ze wat sneller met regelgeving. In Nederland zijn we alleen snel met regelgeving als de Eerste en Tweede Kamer er echt zin in hebben. Het dossier e-scooters ligt al jaren op een grote stapel in Den Haag. De stepjes worden in principe gewoon verkocht via diverse partijen in Nederland. Het is echter niet toegestaan ermee op de openbare weg te rijden. Toch zie je ze vaak zat in stedelijk gebied, de politie lijkt handhaving geen prioriteit te geven.

Wil je op de AMG onder de e-scooters rijden dan zul je dus deze Mercedes moeten scoren. De tweewieler is uitgerust met een 500 Watt elektrische motor, waarmee het ding in rap tempo de topsnelheid van 20 km/u bereikt. De range varieert van 25 kilometer in Sport tot 40 km in Eco mode. De accu is in zo’n twee tot 3,5 uur volledig opgeladen.

De Mercedes-AMG e-scooter weegt 14,7 kg. De gadget op wielen is inklapbaar en door middel van Bluetooth kun je ook je smartphone koppelen. Informatie als range en actuele snelheid is van je scherm af te lezen. Daarnaast kun je de smartphone bevestigen op het stuur, handig om te navigeren bijvoorbeeld.

Helaas pindakaas. Hartstikke illegaal in Nederland dus. In Duitsland doen ze er minder moeilijk over. Toch een beetje de omgekeerde wereld in het doorgaans strenge Duitsland. De AMG-uitdossing heeft een meerprijs. Een reguliere Mercedes e-scooter komt met een prijskaartje van 1.199 euro. De Mercedes-AMG e-scooter is 200 euro duurder en is de geprijsd op 1.399 euro. Het is wel de goedkoopste nieuwe Mercedes-AMG. Dat dan weer wel.