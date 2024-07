Goedkoopste Polo GTI 2.0 (AW) telkens betaalbaarder

De goedkoopste Polo GTI 2.0 is niet eens zo heel erg duur. Het is best een interessante daily, zo.

Natuurlijk praten we elke dag over auto’s voor de purist. Ultieme stationwagons met tiencilinder motoren en sedans met V8 en achterwielaandrijving. Die komen dan als daily naast ons lichtgewicht trackday-monster.

Maar op een gegeven moment haalt het leven de fantasieplannen in. Dankzij de combinatie van carrière, eega, kroost, financiën en praktische overwegingen kun je niet elke beslissing nemen die je wil. Dus moet je concessies maken.

Prima compromis

En kijk, dáár komt de populariteit van een merk als Volkswagen bovendrijven. Neem de Volkswagen Polo GTI. Ja, er zijn zat leukere hot hatches te bedenken: Clio R.S Trophy, 208 GTI by Peugeot Sport, Fiesta ST, Yaris GRMN en ga zo maar door. Maar… De Volkswagen biedt wel een uitstekende combinatie tussen fun, prestaties en dagelijkse bruikbaarheid. Bijzonder: Volkswagen levert hem nog steeds! Nadeel: hij kost meer dan 45 mille.

Maar hoe staat het dan met de gebruikte exemplaren? Nou, in dit geval goed! Op Marktplaats staan er een hele hoop en de auto die je ziet is de goedkoopste. Wat kun je daarvan verwachten? Nou, uiteraard een geïmporteerde. Schakelen gaat met de DSG-automaat. Je kon de Polo GTI ook met handbak krijgen, maar de meesten gingen voor de automaat. Past op zich ook wel bij het allround-karakter van de auto.

Prijs goedkoopste Volkswagen Polo GTI 2.0 (AW)

Qua uitrusting zit het op zich wel snor met LED-lampen, automatische airco, Apple CarPlay en parkeersensoren (met camera). Het is niet overdadig, maar voor het segment perfect. Het leukste is natuurlijk de iets te dikke motor voor de auto. Standaard is dit blok -de EA888 – al goed voor 200 pk en 320 Nm, maar met een eenvoudige ECU-aanpassing (staasje 1 op maat!!1!) kun je er zo’n 60 pk en 100 Nm extra uithalen zonder grote problemen of ingrepen.

De auto is afkomstig uit 2018 en heeft sindsdien 169.000 km gelopen. Dat lijkt veel, maar vergeet niet dat goedkoopste Polo GTI 2.0 er al 270.000 km op heeft zitten. In dat licht bezien valt het weer heel erg mee, toch? De prijs van de goedkoopste Polo GTI 2.0 (precies 17 mille) lijkt ook keurig te zijn. Interesse? Je kunt de advertentie hier bekijken!

