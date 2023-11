Polo GTI 25: dit ben je kwijt voor het feestvarken

De prijs van de Polo GTI 25 is bekend voor ons Nederlanders en ja, het is een hoop.

Ja, we gaan weer even zeuren op de prijs van de Volkswagen Polo GTI. Sinds de aanscherping van de BPM-boetes, chiptekorten, pandemieën, oorlogen, mega-inflatie plus andere factoren (@jaapiyo geeft de schuld aan Tante Sigrid) is alles in rap tempo prijziger geworden. De Polo GTI staat een beetje symbool voor de kolderieke prijsstijgingen.

De GTI van de huidige generatie begon namelijk ooit onder de 30 mille. Dat was best een goede deal. Een keurige Polo met 2.0 TSI motor met 200 pk. In principe was het een exacte kopie van de Golf GTI in 2004: ook een pretletter met een 2.0 TSI motor en 200 pk, plus een scherp prijskaartje (toen minder dan 32 mille).

Speciale uitvoering

De Polo GTI staat ook nog gewoon in de configurator van Volkswagen en daarboven komt de exclusieve Polo GTI Edition 25. Deze auto viert 25 jaar snelle Polo’s. Die heette toen nog niet Polo GTI, maar Polo G40. Je kan alle snelle leuke Polo’s in dit artikel bekijken.

Speciaal om het jubileum te vieren, heeft Volkswagen dus de Polo GTI Edition 25. Deze moet qua kleurstelling refereren aan de G40: dus rood met veel zwarte details. Vroeger was dat gewoon het zwart van de bumper.

Verder heeft de Polo GTI Edition 25 stickers, zwarte wielen, 25-badges, een zwart dak, zwarte achterspoilert een zwarte buitenspiegelkappen.

Prijs Polo GTI 25 (tromgeroffel)

In het interieur viert men ook feest: er zijn premium sportstoelen met speciale lederen bekleding in de kleuren zwart en rood. Qua uitrusting heeft Volkswagen iets bijzonders gedaan, want bijna alle opties zijn namelijk standaard. Dat verzacht de prijs van de Polo GTI 25 wel een beetje.

Want ja, die prijs. Dit is echt enorm hoog. De importeur wil er namelijk heel erg graag 49.390 euro voor hebben. Dat is enorm veel geld voor een B-segment hatchback. Het is niet zo dat er een 3.0 zescilinder achterin ligt. Het is de 2.0 EA888-motor met 207 pk, net zoveel als de standaard GTI moet opbrengen.

Die is overigens ook gewoon leverbaar en kost 43.790 euro. Ook een hele hoop geld, maar wel iets beter te behappen. Er komen 25 stuks naar Nederland, in totaal worden er 2.500 van gebouwd.