Je auto fotograferen voor Marktplaats: tips en tricks

Wat moet je wel en niet doen als je een auto aantrekkelijk wil fotograferen voor Marktplaats? We hebben aan een tips voor je.

Als je een auto op Marktplaats zet wil je natuurlijk dat jouw auto net even aantrekkelijker is dan alle andere auto’s die worden aangeboden. Dat kan zeker, maar daar moet je wel even wat moeite voor doen. Bijvoorbeeld door puike foto’s te maken.

Vorige week hadden we al een checklist met wat je allemaal moet fotograferen aan een auto. Nu weet je dus wat je moet fotograferen. De volgende vraag is hóé je dit moet fotograferen. Zoals beloofd geven we ook daarvoor een aantal tips.

Let wel: we hebben het hier over foto’s voor de verkoop. De foto’s moeten dus functioneel zijn en een duidelijk beeld geven van de auto. Het gaat niet in de eerste plaats om het maken van een prijswinnende foto, die je het liefst ingelijst aan de muur wilt hangen. Aan de andere kant moet de foto ook niet te ‘zakelijk’ zijn. Je wilt wel opvallen in positieve zin. Daar moet je dus een balans in zien te vinden.

Om het even concreet te maken hebben we een aantal tips en tricks voor het fotograferen van je auto:

1. Kies een inspirerende locatie

Misschien is je oprit of je straat een hele inspirerende locatie, maar de kans is groot dat dit niet het geval is. Daarom kun je het beste even de moeite nemen om naar een leuke locatie in de buurt te rijden. Gewoon een polderweggetje levert al een stuk mooiere foto’s op dan een straat met allerlei andere auto’s en afleidende elementen.

2. Neem ook eens foto’s vanuit een laag standpunt

Iedereen neemt altijd foto’s vanuit hetzelfde standpunt, namelijk ooghoogte. De lijnen van een auto komen echter het beste tot zijn recht vanuit een lager standpunt. Ga daarom gerust eens door de knieën. Dat betekent niet dat je meteen alle foto’s vanuit een laag standpunt moet nemen. Afwisseling is altijd goed. Neem dus ook gewoon foto’s vanaf ooghoogte, of juist vanuit een hoger standpunt. Dan kunnen mensen ook zien dat je auto een mooi dak heeft. Misschien zelfs wel een panoramadak.

3. Draai de wielen naar de camera

Er is helemaal niks mis met foto’s waarop de wielen recht staan, maar een foto met de wielen gedraaid is altijd een goede aanvulling. Fotografeer de auto daarvoor driekwart van voren (of van achteren), met de velg naar de camera gedraaid. Dit is bij uitstek een goede hoek voor je openingsfoto bij de advertentie. Let op: als je vervolgens een foto vanuit een andere hoek neemt, vergeet dan niet de velg weer recht te zetten. Of opnieuw naar de camera te draaien. Zolang de band maar niet naar de camera gedraaid is, want dat is geen gezicht.

4. Fotografeer niet jezelf

Het gaat om de auto, dus fotografeer dan ook de auto en niet jezelf. Daarmee bedoelen we: zorg dat je zelf niet in de reflecties te zien bent. Hetzelfde geldt natuurlijk voor eventuele andere aanwezigen. Vooral bij donkere auto’s en bij felle zon is dit iets om op te letten.

5. Parkeer de auto niet op gras

Om onverklaarbare redenen vinden veel mensen het een goed idee om een auto op het gras te zetten voor een fotosessie. Dit is een uitstekend plan als je een grasmaaier wil verkopen via Markplaats, maar niet als je een auto wil verkopen. Een auto komt daar niet tot zijn recht. Als je wilt fotograferen in een groene omgeving: prima, maar zoek dan een mooi landweggetje op bospad op.

6. Fotografeer niet met regen (of sneeuw)

In de stromende regen fotograferen was je waarschijnlijk sowieso niet van plan, maar fotograferen als het net geregend heeft is ook geen goed idee. Alles ziet er dan troosteloos uit en daarmee maak je de koper niet hebberig. Ga ook niet fotograferen op die ene dag van het jaar dat er sneeuw ligt. Dat levert misschien mooie foto’s op, maar je wil niet dat er sneeuw te zien als je auto in het voorjaar nog steeds te koop staat.

7. Fotografeer niet bij zonsondergang

Natuurlijk, fotograferen bij een ondergaande zon kan prachtige plaatjes opleveren. Het is alleen niet aan te bevelen om je verkoopfoto’s voor Marktplaats bij zonsop- of ondergang te schieten. Het is dan namelijk heel lastig om te zorgen dat de auto goed belicht is, zeker als je weinig kaas hebt gegeten van fotografie. Daarmee maak je het jezelf dus onnodig moeilijk.

8. Zorg dat de uitsnede niet te krap is

Als je een auto op Marktplaats zet wil je natuurlijk dat de auto goed in beeld is, maar daarmee moet je niet overdrijven. Zorg daarom dat de auto niet volledig beeldvullend is. Dan zie je weliswaar ‘meer’ auto, maar dit levert geen fraaie composities op. Als je zorgt dat er rondom de auto wat ruimte is, ligt een foto veel prettiger op het netvlies.

9. Neem de moeite om de foto’s na te bewerken

Voor professionele fotograferen is het fotograferen zelf nog maar het halve werk. Daarna begint het bewerken. Maar ook als je zelf geen fotograaf bent is bewerken de moeite waard. Dat kan eenvoudig met talloze gratis apps en programma’s. Daarmee kun je zorgen dat die ene onderbelichte foto er weer prima uitziet. Ook kun je de foto’s er wat meer uit laten springen door bijvoorbeeld het contrast wat te verhogen. Hou wel altijd in gedachten: geniet, maar bewerk met mate. Overbewerkte foto’s kunnen namelijk ook een afknapper zijn.

Tot zover de tips voor het fotograferen van je auto van onze kant. Hebben jullie zelf ook nog tips? Of ergernissen misschien? Deel ze vooral in de reacties!