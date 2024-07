Polestar Concept BST: een extra snelle Volvo Cabrio

De Polestar Concept BST is voor mensen die van snelle Volvo’s houden.

Grappig hoe een bepaalde badge van een merk kan uitgroeien tot een eigen merk. Cupra is op weg succesvoller te worden dan Seat, bijvoorbeeld en DS Automobiles distantieert zich telkens verder van Citroën.

Het meest bekende voorbeeld is natuurlijk Polestar, want dat begon ooit als raceteam en later kwamen er snelle Polestar-Volvo‘s. Tegenwoordig is Polestar fabrikant van elektrische auto’s.

Dus wat ooit ‘een snelle badge’ was, is nu een merk. Hoe moet dat als je een snelle versie daarvan hebt? Nou, daar hebben ze een oplossing op: BST. De Polestar 2 BST ontsteeg het concepts-stadium wel, maar met ‘slechts’ een oplage van 270 + 230 exemplaren. Dat was een visie op een extra dikke ‘2‘. Nu is hier de Polestar Concept BST.

Polestar Concept BST

De basis is de Polestar 6, de eerste cabriolet van het merk. Die moet nog op de markt komen, want hij staat voor 2026 op de planning. Dit is in elk geval de extra dikke versie. Dat kun je namelijk zien aan de diepere splitter, diverse ventilatieopeningen en een enorme giga-spoiler.

Heel erg tof – en dat menen we – is dat Polestar de moeite heeft genomen de wielkasten te verbreden. Vaak slaan autofabrikanten dat bij EV’s over: bredere wielkasten (plus bredere wielen om ze te vullen) zorgen voor betere looks en handling, maar zijn slecht voor de range. De Polestar Concept BST is lekker dik.

Dat is de reden waarom de Audi RS e-tron GT er niet sportiever uit ziet dan de gewone. Aan de voorkant ijken de wielkasten ietsje uitgeklopt te zijn, maar achter zijn ze véél breder. Nice.

Productieplannen?

De wielen zelf zijn 22 inch grote patta’s. Dus qua proporties lijkt het een soort auto die qua formaat tussen een Elise en BMW i8 zit, maar stiekem ‘m is de Polestar Concept BST een maatje groter.

Zoals je zou verwachten maakt de Polestar Concept BST zijn debuut op het Goodwood Festival of Speed. Met de Polestar 6 gaan de Chineze Zweden namelijk de fameuze heuvelklim doen. Daarnaast kun je er ook de Polestar 2, 3 en 4 aanschouwen. productieplannen voor de BST zijn er nog niet. Volgens Ingentlath – de honcho – moet de auto aangeven welke kant het op gaat met BST. We zijn heel erg benieuwd!