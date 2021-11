Helmut Marko vraagt het uiterste van zijn coureurs

En als we zegen dat Helmut Marko het uiterste vraagt van zijn coureurs, dan bedoelen we dat ook!

Komend weekend wordt de Grand Prix van Mexico verreden. Voor de precieze tijden en data moet je even wachten tot morgenochtend. Zoals elke vrijdag voor een raceweekend heeft collega @willeme weer een puik geheugensteuntje gemaakt. Maar dat geheel terzijde.

Het is dit jaar -zoals bekend- extreem spannend aan kop van het Formule 1-klassement. Elk puntje voor Verstappen of Hamilton is er een dat het verschil kan maken tussen wel of niet wereldkampioen. Daarom is het fijn dat er komend weekend in Mexico wordt gereden.

Mexico traditioneel voor Red Bull

Op de Mexicaanse baan presteren de Red Bulls altijd erg lekker. Het is na de zeges van Verstappen ook niet voor niets dat de GP is omgedoopt tot die van Maxico. Dat schept verwachtingen. Niet alleen bij de fans, ook bij Helmut Marko. De adviseur van Red Bull verwacht namelijk het uiterste van zijn coureurs.

De Oostenrijker wil namelijk dat Max en Checo een 1-2 binnenslepen. Met minder neemt hij absoluut geen genoegen. Dat zal voor de nodige druk zorgen bij de rijders. Niet bij Max, die wint wel vaker, maar vooral bij Perez. Voor hem wordt het een helse klus om voor Hamilton te blijven.

Hoogte ligt de Bulls goed

Het is eigenlijk geen heel rare eis van Helmut Marko. De baan in Mexico ligt op grote hoogte en dat betekent ijle lucht. Traditioneel gezien gaat de Hondamotor daar beter mee om dan de krachtbron van Mercedes.

Maar goed. Het wordt afwachten, want niets is dit seizoen wat het lijkt. Mercedes wint op Red Bull-banen en andersom heeft Red Bull laten zien dat de traditionele mercedesbaan ook geen zekerheidje is.

Ondanks de eis van Helmut Marko hopen wij hier vooral op een spannende race met een verdiende winnaar. En een dito nummer twee natuurlijk!

Via Racingnews365