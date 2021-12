Dit is de dikste Tesla van Marktplaats

Koop de dikste Tesla van Marktplaats!

De Tesla Model 3 is een auto waar je over struikelt in sommige stukken van Nederland. Een aantal jaar geleden stonden massa’s mensen letterlijk te koukleumen in de haven van Rotterdam rond deze tijd van het jaar om er eentje in ontvangst te nemen. Dat was toen lekker geld verdienen dankzij de bijtellingsregels. Maar ja, hoe onderscheid je de jouwe dan van alle andere Model 3 rijders in de Vinex-wijk?

Wel, bijvoorbeeld door er een Vorsteiner bodykit op te laten zetten. Dat is in ieder geval wat de verkoper van deze Model 3 op Marktplaats heeft gedaan. De kit heeft naar verluidt 20.000 Euro gekost. Daarvoor kreeg je dan met de hand vervaardigde Carbon Vorsteiner onderdelen waaronder de carbon frontsplitter, carbon sideskirts, carbon spoiler en carbon diffuser. Daarnaast rolt de Tesla Model 3 op een 21 inch Vorsteiner breedset. Om het af te maken zijn de ramen getint en is het nodige chroom verwijderd.

Op de velgen achter is in november nog nieuw rubber gelegd. Geen overbodige luxe gezien het prestatiepotentieel van de Model 3 Performance. Deze unit komt uit 2019 en er is flink mee gereden. De kilometerstand is 75.000 kilometer. Desondanks staat de auto er naar verluidt nog goed bij, onder andere dankzij de aangebrachte XPEL anti-steenslag folie. De vraagprijs van de auto is 54.500 Euro. Maar er is een twist, want je kan ‘m ook krijgen voor 46.000 Euro. In dat geval zit de Vorsteiner-kit er echter niet bij. Koop dan?